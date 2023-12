“Mi primera chamba”: FOX tuvo grave error geográfico con Barranquilla al hablar de la estatua de Shakira

El pasado 26 de diciembre William Mebarak Chadid y Nidia del Carmen Ripoll Torrado, padres de Shakira, fueron invitados a lo que fue la develación de la estatua de su hija en Barranquilla y desde entonces la fanaticada de la cantante no ha parado de hablar al respecto.

En medio de un evento privado se bajó el telar que cubría la gigante pieza de 6.50 metros de altura está fundida en bronce mientras realiza su mundial conocida danza del vientre con la que ha hipnotizado a todos. La falda de la escultura está hecha en aluminio y simboliza las olas del mar, así como el río mientras que sus brazos elevados muestran la trascendencia y que tiene hasta la marca de la varicela que sufrió años atrás.

¿Dónde queda Barranquilla?

La noticia no solo acaparó los portales y redes latinoamericanas, sino que le ha dado la vuelta al mundo y entre ellos está la cadena FOX, que hizo su respectiva nota informativa para el noticiero, solo que con un detalle que ha desatado reacciones, pues confundieron a Barranquilla con Argentina.

Un usuario barranquillero en X.com, llamado Jairo Soto, tomó fotografía de la pantalla cuando en el momento el cintillo informativo anunciaba “Bronze statue of Shakira unvelied in Argentina” que en español es “Develada estatua de bronce de Shakira en Argentina”. El usuario agregó de manera sarcástica “Barranquilla, ciudad a orillas del Río de la Plata”, y al publicarlo las reacciones no tardaron en llegar, pues bromearon con la peculiar equivocación.

Barranquilla, ciudad a orillas del Río de la Plata: pic.twitter.com/hB5FwSncyq — jairo (@JairoSoto) December 27, 2023

“Barranquilla y Buenos Aires son dos gotas de agua 💧💧”, “Al menos no dijeron que en México. ¡Oye ya es ganancia!”, “Pa los gringos todo esto es lo mismo”, “Bueno, pero se acercó bastante, al menos ambos están en Sudamérica xD” y “Para los gringos los que sigue de México es argentina y ya”, destacan entre las reacciones.