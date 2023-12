“Me formó, porque era de noche”: Juan Roberto Vargas de ‘Noticias Caracol’ contó cuál fue su primer empleo fuera de TV

Juan Roberto Vargas es uno de los periodistas y presentadores más famosos de la televisión colombiana, pues desde hace varios años figura como director de ‘Noticias Caracol’, informativo que hace parte de Caracol televisión y en el que ha tenido que ir superando diversos desaciertos y aciertos a lo largo de su amplia carrera periodística. Sin embargo, este camino no ha sido nada sencillo para él, pues el presentador contó cuál fue su primer empleo fuera de la TV.

Vargas inició sus declaraciones asegurando que antes de llevar a cabo su primer empleo en el oficio periodístico, tuvo que ser “el patinador de mamá”. Seguidamente, Juan Roberto reiteró que para aquella época su mamá contaba con un pequeño almacén en cercanías al que fue conocido como el ‘Hospital de la Hortúa’, allí, vendían de todo: “Adivinen, quien tenía que ir a comprar todo, este pecho desde pañales, papel higiénico, cigarrillos, gaseosas, igual no me pagaban”, aseguró el director de ‘Noticias a Caracol’ a Publimetro.

Sin embargo, las declaraciones de Juan Roberto no terminaron allí, pues reiteró que a pesar de que no tenía un ingreso monetario, sí logró aprender diversas tareas laborales, las cuales le permitieron poder desenvolverse años más tarde. En cuanto, al primer empleo en el que sí tuvo una retribución económica, fue precisamente ejerciendo la labor de ‘botones’ en un hotel, es decir, figuraba como parte del equipo de los encargados de la recepción atendiendo las solicitudes de los huéspedes desde la entrada hasta la salida con sus maletas, servicio a taxi o quizás servicios personalizados.

“Me formó, porque era de noche, además, entonces trabajaba en la noche y estudiaba en el día y ese fue mi primer sueldo en donde me pagaban, pues no era mucho, pero para mí, valía mucho”, agregó Juan Roberto, reiterando además, que esta labor la llevó a cabo casi durante dos años. Lo cierto es que el camino para el periodista no resultó para nada sencillo, sin embargo, actualmente está enfocado en seguir haciendo crecer a ‘Noticias Caracol’, el cual está bajo su mando.