Lina Real de ‘La Isla De Los Famosos’ mostró cómo recuperó su figura tras su embarazo

El programa ‘Survivor La Isla De Los Famosos’ terminó meses atrás en una final que fue más que cuestionada y en la que la actriz Margarita Reyes encendió la polémica por el resultado.

Sin embargo, cada uno de los que participaron en el reality han seguido más que activos en sus redes sociales lejos de las precariedades que vivieron en la isla Saona en la Republica Dominicana. Y ese es el caso de la décima primera participante en ser eliminada de la competencia, la atleta profesional Lina Real.

Y es que recientemente por medio de su red social Instagram la mujer líder de la tribu Koi reveló cómo va su avance 12 semanas después de su posparto, el cual confesó no ha sido un proceso fácil ni físico ni mental, pero se mostró dando el ejemplo y motivación.

“Han sido momentos muy difíciles donde me vi al espejo y me dio un sentimiento y unas ganas de llorar por no verme igual que antes, (pasar de la 32 a la 36 en talla pantalón… etc ) Perooooo… Miré a mi alrededor y vi una carita bonita que me sonreía llena de mucho amor. ❤️👶🏽 Entonces aprendí a respetar esa etapa, a respetar cada estado de mi (cuerpo - mente) y a mostrarles que sí. Sí, se pueden conseguir los cambios cuando se tiene disciplina y amor propio. Soy consciente de que aún me queda recuperar gran parte de mi masa muscular. Pero también estoy feliz de poder mostrarles este avance. ❤️”, escribió Lina Real.

La exparticipante de ‘La Isla De Los Famosos’ sigue rutinas con ejercicios de suelo pélvico, fuerza y alimentación. Así como de ayudas externas como suplementación deportiva, fajas, cremas, entre otras. E invitó a quienes deseen transformar su cuerpo a comenzar el año 2024 con una respetiva disciplina de ejercicios.

“Me están siendo de gran ayuda. (contando que Axel solo toma leche materna exclusiva y todo lo que tomo o hago es aprobado por su pediatra ✅) ¿Y tú? Por qué no te animas este 2024 a darle un gran giro a tu vida 😎”, finalizó Lina Real.