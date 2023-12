Yeison Jiménez reveló lo que dedicará a “los envidiosos”

Yeison Jiménez sigue sumando éxitos a su carrera musical que lo consolidan como uno de los mejores exponentes de la música en Colombia y es que cada presentación del intérprete de ‘Ya No Mi Amor’ se llena de las más sinceras ovaciones.

Ahora, recientemente, por medio de su canal de difusión en la red social Instagram, el cantante ha publicado unas frases de lo que su más reciente tema musical. Pero no se trata de cualquier canción, sino una llena de pullas para “los envidiosos”.

“Andamos gozándonos este palazo pa que a todos los envidiosos les ardaaa 🔥¿Ya tiene a quién dedicársela? 😂¡Yo a unos cuantos! Pura letra de doctor, pero que se le hace 😂 lo importante es el contenido” — Yeison Jiménez

Para ello mostró una nota a mano con parte de lo que sería la letra de la canción ‘MLP’ antes de estrenarla el pasado 16 de diciembre, la cual es una respuesta directa a quienes no ven con buenos ojos que “un pobre progresando en la vida” tal como el cantante lo menciona en el video oficial.

“Dicen que esto es suerte, pero no sabe todo que me he jodido, que sigan hablado yo aquí facturando. Camino de frente yo sigo a lo mío, de donde es que salen, y me vale madre, tanto malparido, camino de frente”, se lee en la nota publicada por Yeison Jiménez.

En la actualidad el tema acumula más de 2 millones de reproducciones en su canal de la plataforma YouTube mientras que Spotify sigue su escalada al conseguir más de 200 mil reproducciones.

“Analizando un poquito como han cambiado las navidades y cómo han cambiado las cosas creo que lo primero que se viene a la mente es que antes Navidad para mí era mucho trabajo, pues obviamente en una plaza de mercado y mucha rumba, siempre llega uno al barrio, estaba la olla con los amigos cocinando y eso, hoy en día mis navidades se han vuelto más tratar de tener espacio para la familia y mucho trabajo gracias a ustedes”, dijo Yeison Jiménez y precisó que le quedan cinco conciertos programados para la época y terminar el año como debe ser, sobre el escenario.