Jessica Cediel confesó en medio de lágrimas lo que más desea

En cada una de sus publicaciones Jessica Cediel llena de mucha vitalidad en sus redes sociales, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y en especial toda su sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman toda su comunidad digital.

Para la modelo y presentadora siempre es oportuno un mensaje de aliento a quienes siguen su vida, y por medio de sus redes sociales se ha pronunciado sobre diversos temas, pero esta vez ha sido la excepción, pues ha revelado lo que reciénteme conversó con su padre, para ello reiteró a toda su comunidad digital que ella les comparto todo y que es muy honesta con todos y sin filtros.

“Mi papá me preguntaba ayer que, si quería tener hijos, entonces obviamente le dije que sí, me decía él ‘ya estás con alguien’ y le dije ‘No papi, estoy esperando que llegue la persona ideal’. Pero yo le dije ‘Papi, tú vas a conocer a mis hijos, ¿verdad?’ y me decía ‘sí mamita’”, confesó Jessica Cediel mientras preparaba comida y lloraba de manera desconsolada.

Continuó diciendo que abrió su corazón de tal manera y toda la sinceridad pese a que sabe que la criticaran, pero que está segura que probablemente hay alguien viéndola que esté atravesando por la misma situación y se identifique.

“Y yo le digo a Dios, ‘Señor dame el tiempo para que mis hijos puedan conocer a su abuelo y a su abuela también’. No sé si para alguien es estúpido, para mí no, para mí es un anhelo de vida que tengo, perdón por la llorada. Eso no lo compra nada, no lo compra la fama, el dinero, el qué dirán, nada de esas posiciones. Eso solamente lo sabe Dios y es un anhelo que yo tengo en mi corazón. Y que ojalá que Dios me dé vida, y que le dé vida también a mis padres, para poder hacerlo realidad mi gente”, finalizó Jessica Cediel.