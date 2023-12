“Todos te disfrutamos”: Greeicy compartió un sentido mensaje tras una difícil perdida familiar

Greeicy Rendón, reconocida cantante de música pop y balada, además de su carrera como actriz, con el que se hizo conocida en la serie ‘Chica Vampiro’. Además de su carrera artística, Greeicy comparte apartados de su vida en redes sociales, como su relación con Mike Bahía y su hijo.

Le puede interesar: ¿Discriminación? Humorista de ‘La vuelta al mundo’ fue expulsado del sitio que visitaba por su forma de vestir

Recientemente, la cantante compartió en sus redes sociales algo no muy feliz, fue un mensaje de despedida para una de sus tías que lamentablemente falleció. La cantante compartió un video que muestra a su tía y a ella misma en la playa, acompañado de un conmovedor mensaje: “no te quedaste tú, pero si tus sonrisas, tus canciones y todas tus historias. Quisiera tener una lupita como la que hacías con tu mano que me dejara ver el lugar en el que ahora estás. Cuando me vaya quisiera irme como tú, y quedarme tan metida en el corazón de los demás”.

El mensaje de Greeicy sobre todo en esta época navideña, provoca mucha nostalgia, ya que son fechas en la que se espera tener a toda la familia junta. Por medio de comentarios, los seguidores demostraron sus condolencias.

Greeicy mostró como duerme con su hijo Kai

Greeicy Rendón demostró su dedicación hacia su hijo Kai, que tiene con su pareja Mike Bahía, Kai, al preferir sacrificar su propia comodidad para asegurar que el pequeño pudiera dormir de manera tranquila y segura, incluso si eso implicaba que ella no estuviera en la posición más cómoda. Fue el propio cantante quien documentó este peculiar momento a través de sus historias en Instagram.

En sus historias de Instagram, Mike Bahía compartió un peculiar momento en el que tanto Greeicy como Kai estaban dormidos en la amplia cama del dormitorio principal, ambos acostados boca abajo y visiblemente profundamente dormidos, sin percatarse en ningún momento de la presencia del joven.