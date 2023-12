¿Discriminación? Humorista de ‘La vuelta al mundo’ fue expulsado del sitio que visitaba por su forma de vestir

‘La Vuelta al Mundo en 80 risas’ es un programa de entretenimiento de Caracol que presenta las aventuras de presentadoras y humoristas de Caracol alrededor del mundo. Este programa, que se emite como parte de las festividades de fin de año en el Canal Caracol, inició el 12 de diciembre después de la final de ‘Yo Me Llamo’. Una de las parejas participantes son Juan Diego Vanegas, conocido por ser el chef de ‘Día a Día’ y ‘Piroberta’, un personaje del humorista Julián Madrid.

El personaje del humorista se caracteriza por usar prendas que son consideradas ‘femeninas’ y por exagerar rasgos que estereotipan a las personas homosexuales y aunque muchos han demostrado su desacuerdo por este tipo de personajes, ‘Piroberta’ lleva años siendo parte del elenco de ‘Sábados Felices’, el reconocido programa de comedia de Caracol TV.

Ellos tuvieron como destino Italia y han recorrido varios puntos turísticos de la ciudad, pero en uno de estos sitios vivieron una incómoda situación. Mientras la pareja trataba de subir al mirador de la Catedral de Italia, lugar al que se tiene acceso por un ascensor, uno de los vigilantes del lugar, le pidió a ‘Piroberta’ que se bajara del ascensor, todo por su manera de vestir.

Juan Diego, que si logró subir al mirador, le confirmó al humorista que efectivamente no podría acceder al sitio turístico y aunque ‘Piroberta’ no mostró señales de molestia, si deja ver que la actitud de quienes dirigen estos sitios, puede tener ciertos matices de discriminación.

Este no es el primer altercado de la temporada

Una de las parejas, conformadas por Jessica Cediel y ‘Jeringa’ debían viajar a Senegal y no al destino donde grabaron, París; pero en día a día la pareja señaló que fueron víctimas de un furioso altercado con las autoridades de este país.

“De entrada nos empezaron a mirar súper rayado, nos miraron súper mal, cuando vieron el pasaporte colombiano ahí ya empezó todo, ustedes han visto el programa Alerta Aeropuerto que se lo llevan a un pasillo, bueno así, nos llevaron, acto seguido un moreno me dice go, o sea que entre al ascensor, yo en mi reacción lo cojo y me suelto, le digo you, don´t touch me, súper iracunda, el tipo me coge y me da un empujón que literal me mandó a la pared”, afirmó Jessica Cediel.