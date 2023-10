Así respondieron Natalia Ramírez y Lorna Cepeda cuando les preguntaron si votaron por Petro

En el mundo del espectáculo hay artistas que prefieren no revelar su tendencia política para mantener una posición neutral ante la audiencia. Sin embargo, hay quienes no ocultan su simpatía o rechazo hacia cierta ideología, tal como ocurrió con las actrices Natalia Ramírez y Lorna Cepeda, ambas estrellas de la exitosa telenovela “Yo soy Betty, la fea”.

Durante una entrevista para el programa Desnúdate con Eva, las mujeres que dieron vida a Marcela Valencia y Patricia Fernández en la historia de Fernando Gaitán confesaron lo que pensaban de la política del país. Al principio, no estaban cómodas con el tema, quisieron evitarlo, pero ante la insistencia de la presentadora, solo una de ellas respondió.

“La peliteñida” fue la primera en decir que no quería hablar al respecto. Cuando Eva Reyes les consultó sobre qué pensaban de Gustavo Petro y si habían votado por él en las elecciones presidenciales, Lorna repitió que no tocaría ese asunto. “Tampoco voy a hablar de ese tema (...) Yo voté en blanco la última vez”, dijo Cepeda.

Mientras que Natalia señaló, casi susurrando, que no había votado por el actual mandatario. “Yo no voté por Petro”, expresó. Después, le preguntaron si su voto había sido para el oponente de Petro en ese entonces, Rodolfo Hernández, la actriz quedó callada por unos segundos y luego no contuvo la risa.

Entre los usuarios cuestionaron la interrogante de la entrevistadora española, diciendo que busca encasillar a los personajes en alguna tendencia política. “Que pereza, Eva siempre tocando el tema de Petro y si votó por él o no, que vaina de polarizar ya las entrevistas, tanto que se quejan de la presidencia del señor (...) logre encontrar mejores charlas sin llegar a lo mismo”, comentó Juan Diego Suárez en la plataforma de YouTube.