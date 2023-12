A Margarita Rosa le dieron ‘píldora para la memoria’ tras revelar el acto que no defiende del Gobierno Petro

La caleña Margarita Rosa de Francisco, volvió a armar un gran debate en la red social ‘X’, plataforma en la que acumula 2,5 millones de seguidores, luego de que, para sorpresa de muchos, diera a conocer el que ella considera es un acto indefendible derivado de la administración gubernamental de Gustavo Petro.

La ganadora del premio Horizonte, como mejor actriz en el Festival de Cine de Venecia en este 2023, dejo claro semanas atrás que no se considera ‘petrista ’ y que no ha tenido la oportunidad de encontrarse de manera privada con el máximo mandatario de los colombianos; a pesar de que muchos detractores del líder del ‘Pacto Histórico’, consideran que sus constantes declaraciones políticas van en defensa del monteriano electo en 2022.

Precisamente, la actriz que interpretó a ‘Gaviota’ en ‘Café, con aroma de mujer’, dio a conocer uno de los actos delincuenciales que considera, no ha tenido un adecuado manejo por parte del Gobierno actual por medio de un ‘‘post’, en el que expresó: “Señores, cosas indefendibles hay, desde luego. El incremento de los secuestros durante este Gobierno es una noticia horrenda y desconsoladora”.

“Cínica, descarada”, “Veo esperanza en este gobierno”, “No ‘Margara, lo que pasa es que antes no le daban cobertura, Pero es el mismo índice. La misma delincuencia”, “Solo cuando ya no pueden tapar el sol con un de do, les toca reconocer”, “¿Y el incremento de las masacres y hurtos?”, “Menos mal lo reconoce”, “Por fin alguien que ve una mínima cosa”; y “Así es, el asunto de seguridad es una vaina que el gobierno nacional no ha logrado contener ni mejorar”, fueron algunos de los comentarios a la publicación de las expresentadora de ‘El Desafío’.

