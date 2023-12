Gobierno anunció los municipios priorizados donde iniciará la implementación del Programa Jóvenes en Paz

El pasado 14 de diciembre, desde Buenaventura, Valle del Cauca, el presidente Gustavo Petro anunció la fecha de inicio del Programa Jóvenes de Paz.

De acuerdo con el primer mandatario, este viernes 22 de diciembre, empieza la iniciativa que pretende beneficiar a cerca de 65 mil jóvenes en 100 municipios del país, en los próximos tres años.

“Jóvenes en Paz que pienso inaugurar, ¿cuándo es? El 22 de diciembre. Jóvenes en Paz. Y aquí, Jóvenes en Ciencia para la Paz. Casi. Hay una distancia, si cogiéramos los dos programas, hay una distancia inmensa en esa juventud que cobijan los dos programas. Porque Jóvenes en Paz es para el joven que se está matando con el otro joven o que está en riesgo, porque ya me causaron un enorme desastre publicitario”, indicó el jefe de Estado.

Pues bien, sumado a esta noticia, la vicepresidenta Francia Márquez, entregó más detalles respecto a los primeros municipios que ya fueron priorizados para la implementación del Programa.

Te puede interesar: Canal de Youtube de la JEP fue hackeada con transmisión en vivo de videojuegos

“Mañana en Medellín, en compañía del Presidente Gustavo Petro, le presentaremos al país los alcances del Programa Jóvenes en Paz, que en su primera fase beneficiará a más de 6 mil jóvenes de Guachené y Puerto Tejada en Cauca; Buenaventura, Valle del Cauca, Quibdó en Chocó, Medellín, Antioquia y Bogotá”, aseguró la también ministra de Igualdad y Equidad.

Por su parte, Gareth Sella, viceministro de la Juventud anticipó que, con enlaces territoriales, su equipo de trabajo identificará a las y los jóvenes que podrían ser beneficiarios de este programa, a través del cual accederán a una transferencia económica condicionada, de hasta un millón de pesos mensuales.

¿Qué es el programa Jóvenes en Paz?

El proyecto del Gobierno Nacional pretende entregar oportunidades de estudio y empleo a jóvenes en zonas altamente afectadas por fenómenos de violencia, que cumpla los requisitos de tener entre 14 y 28 años de edad, habitar en zona rural de municipios con presencia de grupos criminales, tener documento de identidad y no contar con orden de captura vigente.

Para la transferencia de hasta un millón de pesos mensuales, deberán cumplir un mínimo de horas de asistencia a cursos de emprendimiento, pedagogía para la paz y educación financiera; y cumplir con un número de horas específicas de trabajo comunitario.

“Hace once años era integrante de una pandilla y mi mamá me denunció y me entregó a las autoridades por porte ilegal de armas. Conocí el programa Jóvenes en Paz, a través del cual pude terminar mis estudios y con el patrocinio del SENA, estudio Medios Audiovisuales”, aseguró Camilo Guevara, beneficiario del mismo Programa, pero durante la Alcaldía de Bogotá del hoy presidente Gustavo Petro.