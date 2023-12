“Mi hija necesita a su papá”: Diego Guauque reveló video de los momentos más duros de su lucha contra el cáncer

La historia de vida del periodista de ‘Séptimo Día’, Diego Guauque, a conmovido a millones de colombianos, luego de que el comunicador combatiera contra un fuerte cáncer derivado de un tumor abdominal conocido como leiomiosarcoma. En esta dura etapa de su vida recibió fortaleza de sus familiares, amigos y seguidores, y en especial de su esposa, a quien decidió realizarle un obsequio inolvidable por mantenerse al pie del cañón en cada momento de su recuperación.

Hasta el último procedimiento, Alejandra Rodríguez, pareja de Guauque, lo acompañó con la fe intacta, incluso cuando Diego pasó por un delicado procedimiento quirúrgico y 34 radioterapias; experiencias que quedaran plasmadas en el libro que ambos están realizando para la prestigiosa editorial Penguin Random House.

Ante la constancia y el amor incondicional. Guauque decidió moverle las fibras a miles en internet, al revelar el regalo que le hizo a su amada, un conmovedor videoclip que compartió en su cuenta de Instagram, plataforma en la que acumula 354.000 seguidores, y cuyas imágenes estaban acompañadas por la canción ‘Un Amor de Verdad’, del cantante ibaguereño Santiago Cruz.

“Esta fue una canción que Aleja me dedicó hace un par de meses después de salir de una muy difícil cirugía (una de las fotos del video). Desde entonces, atesoro esta canción en mi corazón. Cuando la escucho en soledad, por lo general, las lágrimas ruedan por mis mejillas”, fue parte de la conmovedora descripción del clip, en el que no solo se observan algunos de los momentos que han vivido en pareja, también salen algunos apartados de la dura recuperación del reportero, en las que dice las frases: “Mi hija necesita a su papá”, “Mi esposa necesita su esposo, y ahí voy a estar yo, “Creo que el periodismo también me necesita”.

