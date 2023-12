“Me dijeron que feo estás”: Jorge Rausch de MasterChef confesó el mal momento que vivió con sus dos hijas

Jorge Rausch es uno de los chefs más famosos de la industria gastronómica colombiana, pues gracias a sus diversos conocimientos logró abrir algunos restaurantes de alta cocina en varias zonas del país, los cuales han logrado ser todo un éxito. Además, el bogotano llegó a ser parte de la televisión colombiana a partir del famoso reality ‘MasterChef Celebrity’ de RCN televisión, siendo uno de los jurados más queridos tanto por los participantes como por los televidentes. Pero, más allá de su destacada carrera, lo cierto es que Jorge ha tenido que atravesar por complejos momentos, pues recientemente terminó confesando la situación que vivió con sus dos hijas.

El bogotano de descendencia israelí, siempre ha sido bastante sincero cuando de hablar de su vida privada se trata, pues al parecer, esto ha sido lo que precisamente ha logrado cautivar a sus fans quienes ahora no le ven en pantalla, pero sí le siguen los pasos a través de las redes sociales. Hace pocos días, Jorge volvió a ser el principal protagonista, pues estuvo de invitado especial en el pódcast ‘BiGenics’ junto a Liliana Nieto, quien pertenece al centro especializado en programas de pérdida de peso y antienvejecimiento.

Pues, ha sido más que notable el cambio físico que ha tenido Jorge en los últimos años. A lo largo de su conversación a través de ‘Spotify’ los diversos detalles con respecto a su gusto por la comida no se hicieron esperar, pero no todo ha sido color de rosa. Pues, el chef aseguró que aproximadamente un año antes de la pandemia en donde se encontraba con las grabaciones de ‘MasterChef Ecuador’ siendo esta su primera temporada: “Estaba muy gordito y me estaba sintiendo mal, recuerdo que tengo unas hernias de disco y me estaba doliendo la espalda, un día se me subió la tensión y me tuvieron que llevar de urgencias a la clínica (…) viejito, un día mis hijas me dijeron que feo estás, estás muy gordo, esa barriga”.

Más allá de sentirse mal por las declaraciones de sus hijas, Jorge les prometió que esta situación se iba a transformar: “Voy a bajar de peso”, reiteró el chef, asegurando que luego comenzó a llevar a cabo diversos procesos para bajar de peso, a partir de una buena alimentación, confesando de paso que fue precisamente su colega Nicolás de Zubiria quien le recomendó ‘BiGenics’. Lo cierto es que actualmente Jorge se siente orgulloso por los cambios que ha tenido y en los que sigue trabajando disfrutando de principio a fin de la comida.