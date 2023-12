¿Internacionalizando la carrera? Día a Día se despide de una de sus más grandes figuras quién llegó desde La Red

‘Día a Día’ es uno de los programas insignia del canal Caracol, pues ha logrado quedarse grabado en la memoria de los televidentes debido a que suele trasmitirse durante las mañanas y el cual ha estado acompañado de diferentes figuras del mundo del entretenimiento, las cuales logran llamar la atención y entretener a los televidentes. Sin embargo, no todo es dicha para la producción, pues este 21 de diciembre Día a Día se despide de una de sus más grandes figuras quién llegó desde ‘La Red’.

Se trata de Wilber Correa, quien fue Director de Día a Día durante casi 10 meses, precisamente llegó con el fin de realizar algunos cambios en el contenido del programa y por ende, seguir creciendo cuando de audiencia se trata, teniendo en cuenta que la amplia trayectoria del programa y algunos de las falencias que se podrían estar presentando. Como era de esperarse las palabras por parte del equipo de presentadores no se hicieron esperar reiterando que les haría mucha falta, pero se sienten felices, ya que Wilber se va del país con el fin de llevar a cabo nuevos proyectos laborales: “Es un hasta pronto”.

Asimismo, Catalina reiteró que con cada uno de sus apuntes hizo más amenas sus mañanas durante este tiempo. Ante el hecho, Wilber indicó que a pesar de que ya no esté en Colombia seguirá sintonizando a Caracol televisión internacional, dejando claro que cuenta con una muy buena señal. Incluso, los regalos por parte del equipo no faltaron siendo una maleta de viaje la protagonista así como también un flotador y otros objetos para un viaje óptimo.

Pero, ser el director de ‘Día a Día’ no fue el único proyecto del que hizo parte Correa, pues llegó a Caracol a partir del noticiero en donde las palabras por parte de Juan Roberto Vargas no faltaron enfatizando no solo su trabajo sino también la calidad de ser humano que es. Cabe resaltar que Wilber también hizo parte de ‘La Red’, como director, sin embargo, por decisiones directivas llegó al matutino hace pocos meses.