“Vivir en arriendo”: Manuela Gómez revela la mala racha que atraviesa

La exparticipante de ‘Survivor La Isla De Los Famosos’, Manuela Gómez, se mostró por medio de sus redes sociales para contar una situación que está viviendo con su situación económica.

Y es que se unió a la dinámica de preguntas y respuestas por medio de las historias de la red social Instagram en la que llegó un cuestionamiento sobre los motivos por lo que todavía no tiene casa propia.

La empresaria respondió de manera directa, pero haciendo un balance sobre lo que es su vida y lo que le ha costado conseguir poder adquirirla, más todo lo que ha puesto en venta para lograrlo.

“Porque no es tan fácil, no es tan fácil. O sea, la historia es larga quería comprar esta casa, puse a vender el carro, me compré una moto, pero el dolor de la espalda no me deja andar en moto, entonces tengo la moto nueva, literalmente, como con 100 kilómetros para venderla. Recuperé el carro porque me ofrecían muy poquito dinero por el carro”, indicó en primera instancia Manuela Gómez.

La empresaria precisó que la inversión de todo su dinero está dividida en diferentes partes, y que ante la negativa de poder salir de toda cosa que puso en venta, precisó que al parecer no era conveniente adquirir la casa.

“Yo tengo pues mi dinero invertido en otras cosas, entonces puse a vender las otras cosas y tampoco se vendieron. No se vendió el carro, no se vendieron las otras cosas, o sea no dio como la oportunidad de comprar esta casa, y entendí que no, que no me convenía por ahora y nada, tocará vivir en arriendo todavía”, confesó Manuela Gómez.

Las palabras de Manuela Gómez fueron rescatadas por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano y se convirtió en el epicentro de opiniones con respecto al poder adquisitivo en la actualidad en el país.