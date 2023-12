“¿Ya no vuelves?”: Televidentes extrañados por ausencia de este personaje en ‘Rigo’

En el mundo de las producciones televisivas colombianas, ‘Rigo’ se ha covertido en una de las más famosas, inspirada en la vida del renombrado ciclista Rigoberto Urán, con un elenco estelar encabezado por Juan Pablo Urrego y Ana María Estupiñán. La historia de RCN ha conquistado a la audiencia, sin embargo, muchos televidentes se preguntan por la ausencia de uno de los personajes.

La novela no solo ha explorado los momentos más destacados en la carrera deportiva del ciclista, sino también adentrarse en los aspectos personales y humanos que han marcado su vida. Uno de ellos fue la difícil situación del conflicto armado en esa época, la cual le arrebató la vida a su progenitor de manera trágica.

Uno de los actores que personifica a uno de los integrantes de dicha organización criminal es Daniel Toro, quien da vida a Uriel Vidal, un joven influenciado por la violencia y con ansias de imponer su ideologia nefasta y desapegada de querer ayudar a otros. Recientemente, el joven artista preguntó a sus seguidores cómo describirían su papel en la serie y recibió muchos comentarios.

“Mucho dolor oculto y quiere venganza por todo”; “Con una herida profunda”; “El personaje tiene mucha rabia acumulada y sed de venganza por un dolor del alma”; “Personaje con un daño interno causado por terceros”, escribieron los internautas en su cuenta personal.

También hubo otros que se extrañaron por su ausencia en los últimos capítulos y no dudaron en reclamarle si no volverá. “¿Ya no vuelves a salir?; “¿Uriel vuelve a Rigo?”; “Desapareció como el covid”; “Cuando le dijo a Rigo que le mataron a su padre entendí que tenía odio. Uriel qué pasaría con él que más nunca lo pasaron”; “¿Uriel vuelve y aparece en lo que queda de Rigo o ya no saldrá más”, expresaron los fanáticos.

La expectación en torno a los próximos episodios de ‘Rigo’ ha ido en aumento desde que se estrenó la producción hace más de dos meses, con fanáticos del ciclismo y amantes de las telenovelas. La serie no solo resalta la vida deportiva del “Toro de Urrao”, sino también la resiliencia y determinación que lo han convertido en un referente nacional.

En videos anteriores compartidos en sus plataformas, Toro mencionó estar atentos a lo que pasará con su personaje.