Juan Pablo Urrego, protagonista de ‘Rigo’ “puso cara de Carmelo” en meme de la novena

Juan Pablo Urrego es uno de los actores más populares del país por su interpretación del ciclista Rigoberto Urán, en la serie ‘Rigo’, transmitida por RCN, desde hace más de dos meses. En redes, los seguidores no paran de elogiar su papel en la telenovela junto con Ana María Estupiñán y otros grandes de la actuación nacional.

Durante estos días de novena, previos a la Navidad, la cadena de televisión publicó una imagen muy graciosa del artista, en el que sale vestido con uniforme mientras grababa las escenas de su retención en el cuartel, donde estuvo a punto de prestar servicio militar con el hijo de Evaristo Rendón, pero afortunadamente quedó libre.

“¡Auch! Sabemos que las novenas son un momento sagrado para compartir en familia, pero también para comer delicioso, ¿o no?”, escribió el canal en la descripción del post, en el que aparece Urrego de brazos cruzados y rostro de aparente decepción. “Cuando me invitan a la novena, pero no me dan comida”, se lee el otro mensaje encima de la foto.

La imagen generó un gran número de reacciones, señalando que serviría para colocarlo en los estados de las plataformas digitales y aplicaciones de teléfonos. También mencionaron que su gesto era similar a las muecas del hijo del prestamista odioso Urrao, su enemigo en la ficción.

“Ni frisolitos”; “Puso la cara como Carmelo”; “Jajaja en la iglesia”; “Cuando no nos dan un buñuelo o natilla”; “Vengase para Manizales, que aquí le damos: natilla, buñuelos, tamales, morcilla, fritanga con chicharrón, arepa, papa criolla frita, patacón y le encimamos los frisoles”; “Casualmente me pasó hoy jajaja, con la novena del conjunto no dieron ni buñuelos, ni natilla, nada. Yo con un hambre”, fueron parte de las opiniones de los usuarios.