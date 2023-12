“Lloré a escondidas”: participante de ‘La Isla De Los Famosos’ reveló el duro momento en competencia que nadie vio

El programa ‘Survivor La Isla De Los Famosos’ terminó meses atrás en una final que fue más que cuestionada y en la que la actriz Margarita Reyes encendió la polémica por el resultado.

Sin embargo, cada uno de los que participaron en el reality han seguido más que activos en sus redes sociales lejos de las precariedades que vivieron en la isla Saona en la Republica Dominicana. Y ese es el caso de la décima primera participante en ser eliminada de la competencia, la atleta profesional Lina Real.

Y es que recientemente por medio de su red social Instagram la mujer líder de la tribu Koi reveló algunas de las cosas que vivió en la isla Saona durante el tiempo en el que hacían las grabaciones del reality, que casualmente coincidieron con una fecha importante para ella.

“Ese día, hace un año atrás yo celebraba mis cumpleaños #35 en una isla lejos de mi familia y viviendo la experiencia más maravillosa de mi vida. Esa prueba, esa camiseta, luchar por el primer lugar pensando en mi hija Zara y las ganas de vivir que tenía en ese instante eran increíblemente fuertes. 🙏”, escribió en primera instancia Lina Real.

La prueba a la que se refiere Lina Real es una de las que se dieron durante la unificación de las tribus a una sola llamada Gaia, en la que pararse en medio de dos troncos sobre el agua era el gran reto. Para esa contienda ella escribió los nombres de su hija y su pareja en la camiseta, y terminado el tiempo se alzó con el premio individual.

No hubo pastel, pero sí dos insumos que adquirió en la tienda de Tatán Mejía, y la celebración se trasladó hasta la playa, pero en medio de los repetitivos cumpleaños que nunca fueron televisados, llegó un momento de vulnerabilidad para ella.

“Recuerdo haber comprado dos galletas de dulce y comerlas como si fuera la tarta más rica del mundo🍪 Mis compañeros me cantaron el cumpleaños todo el día, me abrazaron, me felicitaron y me hicieron sentir en familia 🙏 comí el famoso socarras y si mal no recuerdo ese día comí un poco más de arroz… 🤤🤫 Esa era la parte buena… La mala fue que no pude dormir, que lloré a escondidas, que miré al cielo mientras salían las estrellas y agradecí profundamente a Dios por todo lo que tenía en casa. Cosa que en ocasiones solemos valorar muy poco. ¿Y adivinen qué? Dios me premio al año siguiente. ❤️”, finalizó Lina Real.