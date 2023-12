“Fue bastante intenso”: Yatra reveló detalles de la pelea entre reguetoneros en la que terminó metido

Sebastián Yatra, es un reconocido cantante colombiano nacido en Medellín que ha alcanzado reconocimiento en varios países al rededor del mundo por sus canciones, una de las más reconocidas ‘Dos Oruguitas’. Recientemente, en una entrevista para Los 40 Principales, reveló una de las anécdotas más fuertes que ha tenido durante su carrera musical.

Según lo contado por el artista, se encontraba en un estudio en la ciudad de Miami, estudio en el que pasan varias estrellas para grabar, cantantes como Karol G y Feid; Yatra comentó que estaba escribiendo con Ozuna y de repente entró al estudio Anuel acompañado de varias personas de su seguridad. Yatra comentó que después de eso, los cantantes de reggaeton empezaron una fuerte discusión con Sebastián en medio y el cantante intentó controlar sus nervios y no intervenir en la pelea: “Ellos deben decir, Yatra debe estar muerto del susto y no está entendiendo nada. Lo único que yo decía en mi cabeza era, Sebas, tú quieres tú vida, ¿verdad? Entonces no te rías, me quería morir de la risa porque no entendía lo que estaba pasando”.

Aunque la versión de Yatra acaba de salir a la luz, en una de las canciones del álbum ‘Los Dioses’ mencionan el incidente y además, durante una entrevista a Molusco TV y contaron el suceso, al parecer la pelea se dio porque aunque los cantantes eran amigos, llevaban un buen tiempo sin hablar creando tensiones entre ellos. Aunque los cantantes compartieron la anécdota de forma cómica, lo cierto es que el suceso asustó al colombiano.

Sebastián Yatra presentó su formato de becas

Sebastián Yatra propuso un sistema de becas que reconoce las aptitudes de los estudiantes: ofrece tres becas para la matrícula, con un valor de hasta 100.000 dólares cada una (aproximadamente 396.625.000 pesos colombianos) destinadas a estudiantes superdotados que deseen cursar una licenciatura de cuatro años. Asimismo, se otorgan tres becas Gibson de asistencia para la matrícula, con una cuantía de hasta 10.000 dólares cada una (aproximadamente 39.662.500 pesos colombianos), dirigidas a estudiantes que se especializan en música con guitarra eléctrica o acústica. Además, hay disponibles 37 becas de asistencia para la matrícula, también con un valor de hasta 10.000 dólares cada una (aproximadamente 39.662.500 pesos colombianos), para estudiantes que están enfocados en estudios musicales.