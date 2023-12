“Me duele el corazón”, Sebastián Yatra sufrió dolorosa pérdida

Sebastián Yatra, recordado por sus éxitos musicales y su participación en ‘La voz Kids’, suele alegrarle la vida a sus seguidores con sus bromas, su buen sentido del humor y sus ocurrencias, pero en los últimos días sus fans compartieron la tristeza que está viviendo el cantante tras una dolorosa pérdida.

Entre su ruptura con Aitana, Yatra publicó un emotivo y sentido mensaje en el que se despedía de una de sus grandes y más importantes amigas, por lo que su escrito estuvo lleno de palabras amorosas que resaltan el significado de una verdadera amistad, por lo que dijo:

“Amiguita, me duele el corazón verte partir... Saber que llevábamos tiempo ya sin vernos, en cada paso por Madrid hablando de cuándo nos juntábamos de nuevo a tomarnos un café, y el trabajo y los compromisos lo seguían posponiendo, qué rabia no haber sacado una hora, porque una hora de risas contigo daba felicidad mucho tiempo”.

Yatra dejó aparte de su mensaje, una gran enseñanza para sus millones de seguidores, puesto que enseñó que los mejores recuerdos se generan compartiendo y que muchas veces posponemos a los demás por las obligaciones, y siempre hará falta ese último abrazo, ese último beso y el tiempo de calidad con el otro.

Junto a una serie de fotografías con la actriz española Itziar Castro, Sebastián recordó algunos instantes vividos con su amiga, recordada por sus papeles en ‘Vis a vis’ y ‘Pieles’, con quien el cantante disfrutó su etapa de actor en ‘Érase una vez...’, serie de Netflix, donde entablaron su amistad que desafortunadamente, no pudo durar más, pero que siempre perdurará en el corazón de Yatra.

Finalmente, dijo:

“Me enseñaste cosas que no puedo compartir aquí jajaja, y el amor que siento por ti ha sido muy real, te extrañaré, pero te llevaré tatuada en el alma (y no como los tatuajes falsos que nos hacíamos en la serie), el cielo o donde sea que vayamos, se acaba de ganar un tesorito con un corazón que se hará sentir. Te quiero, ojalá no sea un para siempre esta despedida”.

