“Cuestión moral”: Margarita Rosa de Francisco abrió debate en redes con opinión sobre cirugías de rejuvenecimiento

La reconocida actriz, Margarita Rosa de Francisco, volvió a abrir un gran debate en la red social ‘X’, luego de dar su opinión respecto a las cirugías de rejuvenecimiento; hecho que generó varios comentarios en esta plataforma, en los que algunos internautas aprovecharon para contar sus experiencias con estos procedimientos.

La caleña de 58 años, de quien recientemente se conoció, hará parte del equipo de trabajo del nuevo periódico “Vida”, del presidente Gustavo Petro; decidió hacer uso de su perfil en la web de Elon Musk, para postear un video con el que puso a discutir a sus más de 2,5 millones de seguidores, al escuchar su perspectiva respecto a las intervenciones quirúrgicas para lucir más joven.

Esto le pude interesar: Con multitudinaria caravana y concierto fue recibido ‘Carin León’ de ‘Yo Me Llamo’ en su tierra natal

“Yo no estoy en contra de las cirugías estéticas ni de intervenir el cuerpo del modo en que queramos. Dentro de las modificaciones que queramos hacer con nuestro cuerpo están los tatuajes, los piercings, se puede hacer arte usando nuestro propio cuerpo como un lienzo, un material moldeable y presentarnos como lo tenemos pensado, me parece fascinante que tengamos esta autonomía”, manifestó la expresentadora de ‘El Desafío’.

“Las caras, cuando están muy intervenidas según un mismo modelo que le aplican a todas, se van pareciendo; la singularidad de la cara de uno se va perdiendo, pero no es una cuestión moral, no es que me parezca malo. (...) Hay algo que me parece muy atractivo en una cara que tiene una historia; eso me parece a mí algo inquietante, interesante; yo no voy en contra de querernos ver bellos, o bellas frente al espejo. (...) Belleza y juventud no van necesariamente juntas”, añadió.

“Muy acertado su comentario y estoy muy de acuerdo”, “Tu belleza es un ejemplo inefable”, “Pobre mujer”, “Vejete opaco y fingido; no todas pueden ser como Amparo Grisales”, y “Yo admiro a las mujeres que no se quieren poner viejas, pero también admiro a las mujeres viejas, todo mi respeto para ellas”, fueron algunas reaccione ante las declaraciones de Margarita.

No se lo puede perder: “El MrBeast del Cauca”: Yan de ‘El Desafío The Box’, le alegró la navidad a decenas de niños de su comunidad