“Como si se le muriera un familiar a uno”: Frank Martínez sobre lo que no se debe hacer diciembre

El comediante y exparticipante de ‘Mater Chef Celebrity Colombia’, Frank Martínez continúa dando lo mejor que tiene para entretener a todo su público y también a todo lo que es su comunidad digital.

Recientemente por medio de su red social Instagram ha publicado un extracto de lo que son sus stand up comedy, con el que ha hecho referencia a un tema importante de la época como lo es lo que se debe y lo que no en la Navidad.

“Hay una vaina muy cruel que a mí me parece que esto lo he debatido con muchos amigos y es que uno en diciembre hay cosas que uno debe hacer y otras que definitivamente no. Y entre las que no, es que usted nunca debería terminar a una persona en diciembre ¿no?”, dijo Frank Martínez de manera triste, para luego decir, en medio de risas, que a él nunca le ha pasado eso en diciembre.

Indicó que eso se emula al fallecimiento de un familiar, debido al duelo que esto genera en la persona involucrada y que marca un revés en la temporada que debería ser al contrario estar llena de felicidad.

“Pero a lo bien ¿no? porque es que a uno lo terminen en diciembre, o sea se le c@gó diciembre, o sea porque eso es como si se le muriera un familiar a uno ¿no? o sea de ahí para allá usted llora por todo. Además, en todas las reuniones familiares cualquier cosa le hace doler el corazón”, agregó Frank Martínez.

Luego precisó algunas de las preguntas incómodas, sobre la ausencia de la expareja, que hacen otros familiares a la hora de la reunión, lo que considera aviva más la llama de la tristeza y más cuando se trata de un hombre al que le da pena llorar por una mujer delante de los demás.