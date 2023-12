César Escola reveló las razones por las que mantiene en privado su relación con su hijo adoptivo

César Escola, nacido en Argentina, es una cara que ha protagonizado por varias temporadas el jurado de ‘Yo Me Llamo’ y además de su presentación de programas como ‘Do Re Millones’ y ‘La Descarga’. El presentador ha compartido parte de su vida familiar, Escola tiene un hijo y su historia llenó de amor orgullo a los seguidores del argentino, pues Martín, su hijo, es adoptado. Aunque muchos no conocen la relación que tiene con su hijo, el argentino afirmó que la adopción fue un proceso en el que tuvo que abrir su corazón.

“Allí yo dije, ya sé que tengo que hacer con mi vida. Ese fue el momento que yo dije, es la última señal que necesito, entonces terminé la nota y salí del hospital, llamé a una amiga y le dije que quería hacer el programa de adopción”

Además, afirmar como ha sido la crianza de su hijo, la decisión de adoptarlo y las razones por las que se ha convertido en una de las piezas esenciales de su vida; pero algo que ha sorprendido a sus seguidores son las razones por las que no comparte muchas fotografías y partes de su crianza: “Siempre mantuve el tema de la privacidad, de quién es, porque, nosotros que estamos en este medio, estamos muy expuestos a muchos casos. Yo, durante ‘Yo me llamo’, desactivo comentarios, porque no me quiero enganchar con ‘haters’ o gente que no me aporta nada”.

Las fotos de Martín que ha compartido César son pocas, pero por medio de palabras y de hablar de su familia, Cesar Escola ha expresado que acompañar a su hijo por 18 años ha sido una de sus mejores experiencias, pero por el bien de su relación, va a seguir manteniendo su paternidad en privado.