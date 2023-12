Juan David Echeverri sacó las garras para defender a Valerie Domínguez ante dura crítica

Juan David ‘El Pollo’ Echeverri y Valerie Domínguez forman una de las parejas que se ha convertido en una de las llamativas del espectáculo colombiano, pues juntos son una bomba de tiempo que combina mucha sensualidad y a la vez mucha jocosidad por la creación de diversos contenidos para sus redes sociales.

Ambos son unos padres maravillosos y prueba de ello es cada post junto a su hijo que engalana sus redes sociales, en las que van contando de manera divertida su día a día, pero recientemente le dieron la bienvenida oficial a la Navidad en su hogar y con ello la publicación correspondiente.

La actriz posó junto al árbol de Navidad ataviada en una espectacular y sensual malla enteriza en color negro en transparencia que dejaba ver su ropa interior con la frase “¡Este año me porte muy bien! Santa, espero mis regalos. 😉 🫶🏼”.

Entre halagos y críticas de las mujeres a Valerie Domínguez

Como era de esperarse la publicación de la actriz de los éxitos dramáticos ‘Los Caballeros Las Prefieren Brutas’ y ‘Un Sueño Llamado Salsa’ se llenó de diversas reacciones por parte de la comunidad digital en la que elogiaron lo espectacular que luce en cada una de las imágenes.

“Espectacular me encanta una mujer atrevida y empoderada con su alma latente ❤️ ❤️ ❤️ ❤️” y “Cuantas quisieran ponerse un enterizo así, y que les quedara como le queda a esta bella mujer, dejen de criticar envidiosas 😄”, son algunos de los mensajes que destacan.

Pero las críticas a su vestimenta se hicieron más que presentes, pues aseguran que el outfit no era el más idóneo para el momento y no dudaron en expresarlo en medio de los comentarios. Es por ello que su pareja Juan David Echeverri no dudó en enfrentar y responder a los comentarios.

El primero de ellos dice “¿Qué paso con la clase y la elegancia? 🙈” al que Juan David Echeverri contestó “lo mismo pregunto yo cuando veo una mujer criticando a otra mujer ¿Dónde está la elegancia? 🤦🏻‍♂️”.

Juan David Echeverri salió en defensa de Valerie Domínguez Foto: Instagram @valeriedomin

Mientras que en otro se lee “Nunca hablo de las mujeres, pero que vestido tan fuera de lugar, donde está la mujer elegante. 🤔” a lo que Juan David replicó con un “Sabes qué es ser elegante, no criticar y no juzgar a otra mujer. ufff eso sí que muestra elegancia! 😜”.