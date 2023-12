“Muchas heridas”: Maleja Restrepo habla de la relación con su padre

La presentadora Maleja Restrepo ha conmovido a la comunidad digital de sus rede sociales con un hermoso video en el que su padre comparte con las pequeñas Macarena y Guadalupe.

En el clip se ve a don Restrepo hablar con sus nietas mientras les dice unas palabras que sin duda alguna al quedar registradas en un video serán más que eternas, en las que les habla de lo que es la plenitud y la manera en cómo las ve y lo que significan para él.

“Nosotros ya estamos en el último ciclo, entonces los nietos y los hijos son la plenitud de la existencia de uno. La plenitud, no se te olvide esa palabra. No hay una palabra que más signifique que el sentimiento afectivo del ser humano que decir ‘tú eres mi plenitud’ no se te olvide, eres la plenitud de mi vida. Cada día que tu vives Macarena y Guadalupe es un milagro de vida. Y para uno querer, tiene que quererse a sí mismo”, dijo.

Seguidamente pasó a entregarles un nacimiento para la temporada de Navidad, así como una fotografía en la que salen ambas cuando apenas estaban en sus primeros años de vida. Sin embargo, al pie de publicación Maleja Restrepo agregó unas palabras en las que habla de que tiene heridas, las cuales han sanado con el tiempo y que entre ellas hay una con su padre, pese a que no especificó.

“A mi padre y a mis hijas: Estoy también hecha de muchas heridas; algunas que son cicatrices y otras que van sanando con el tiempo, con terapia y con conciencia, mucha conciencia. La relación con mi padre es una de esas heridas que van sanando, que ambos vamos reconstruyendo y en la cual mis hijas han sido un puente para empezar a tejernos de nuevo. Gracias hijas por existir, gracias padre por la oportunidad que nos da la vida de reconstruirnos ❤️”, escribió Maleja Restrepo.

Como era de esperarse la publicación se llenó de diversas reacciones por parte de la comunidad digital en las que aplaudieron las palabras de cada uno y el post se convirtió en el epicentro de confesiones de parte de quienes aseguran estar viviendo el mismo proceso.