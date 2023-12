Esperanza Gómez reveló sus fantasías y una de ellas era con Jean Carlos Centeno

Esperanza Gómez en sus publicaciones es para muchos llenarse de vitalidad, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y en especial toda su sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman su comunidad digital solamente en la red social Instagram.

Puede leer: Esperanza Gómez y Ryan Castro juntos para una colaboración

Recientemente estuvo en una entrevista con Elkin de la Hoz, el cerebro detrás de Dímelo King, desde donde reveló muchas cosas. Indicó que, pese a estar en el mundo del entretenimiento de adultos la gente cree que es una mujer fácil, así como agregó que diversos famosos le han escrito para irse con ella a la cama, sin embargo, no indicó nombres por respeto.

“Yo para culi@rm$ a una persona no necesito estar soltera. Mi esposo me deja comerme lo que yo quiera, o sea yo escojo, nosotros tenemos una relación abierta en la cual él tiene derecho a estar con otras mujeres, si él quiere, y yo tengo derecho a estar con otros hombres si yo quiero. Eso sí, tenemos unas reglas y respetamos esas reglas”, confesó Esperanza Gómez.

Indicó que una de las reglas, la cual aplica en su caso, es informar con quién tendrá el encuentro íntimo y no callarlo. Así como tener clara la dirección en la que se encontrará con la persona, por seguridad. Confesó que en su caso ella es celosa, pero que requiere de lealtad ya que no le gustan las traiciones y que no le permite amanecer con la mujer, solo acostarse. Y llegó la pregunta sobre lo más arriesgado que ha hecho.

“Hacerlo en la cabina de un avión, en un avión comercial con el piloto de avión” — Esperanza Gómez

Aseguró que no hay quien supere a su esposo en materia de duración en la cama, ya que reveló que puede pasar hasta tres horas. Durante la entrevista confesó además dos de los famosos con los que ha estado y uno de ellos es un cantante de vallenato y un reconocido actor mexicano.

“Te lo juro que cuando salió el Binomio de Oro y Jean Carlos Centeno con esa voz, a mí me excita mucho las voces de los hombres y yo lo escuchaba cantar, y yo tenía fantasías sexuales con eso. En esa época yo tenía 22 años y coincidimos en la tarima y yo le empecé a coquetear y el hombre copió. Y salí con Jean Carlos Centeno y con el actor mexicano Gabriel Soto, yo lo vi actuar en un evento y pasó lo que tenía que pasar”, dijo Esperanza Gómez