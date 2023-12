‘Qué Chimba De Vida’, la nueva canción de Karol G para despedir el 2023

Tal parece que la cantante colombiana Karol G no tiene pensado descansar y es que ha anunciado que estrenará un nuevo tema que promete ser el hit de fin de año para así darle la bienvenida al 2024.

Así lo ha confirmado a toda su comunidad digital en su canal de Telegram en el que apareció contando algunos de los detalles y muy especialmente el nombre la canción que es ‘Qué Chimba De Vida’.

“He estado editando algo muy especial que les voy a compartir, quería celebrar como musicalmente o haciendo una canción, ya que lo que yo hago es música y canciones. Hice algo como para celebrar este fin de año, una canción, no es un sencillo, no es nada, solo es una canción que voy a compartir porque sí, porque me antojé, con un video de recap de momentos super increíbles de mi vida este año. Y se los voy a compartir a los de siempre, y para todo el que lo quiera ver, me siento muy agradecida y estoy loca porque lo vean y escuchen”, dijo en primera instancia Karol G.

Seguidamente agregó que su intención era la de ofrecer algo más para despedir el año, por lo que como es costumbre, seguramente se convertirá en un trend para las redes sociales ya que pidió a sus seguidores a compartir con videos y fotografías lo mejor que les pasó y que usen la canción para ello.

“Y también para que tuvieran este proyecto como una cancioncita que sea como la banda sonora del fin de año para todos ustedes y para que sea como una manifestación muy increíble para el 2024. Ya ahorita termino de editar y se los comparto. Y quiero que preparen desde ya sus mejores videos y fotos … de lo más chimba y especial que les pasó este año. Para que lo compartan con esta canción 🔥🔥🔥🔥🔥”, indicó Karol G.