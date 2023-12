Hijo de Luisa Fernanda con Pipe Bueno y la confesión que le hizo a su abuela

Máximo, hijo de la empresaria y Luisa Fernanda W con Pipe Bueno, ha sabido cómo ganarse el cariño en las redes sociales cuando alguna foto o video suyo es publicado, tal como sucedió recientemente.

Y es que el pequeño de tres años de edad estaba compartiendo con su abuela paterna Martha Bueno, y antes de irse a dormir se dio una confesión que ha enternecido a todos ya que la publicó por medio de sus historias en la red social Instagram.

El niño empieza a soltarse las trenzas de los zapatos y ella se sorprende ante la situación por lo que le increpa si de verdad sabe o no, pero el pequeño le reitera que él ya es grande.

“Sí, ya estoy muy grande, ya no soy un bebé, porque estoy muy grande”, repite Máximo mientras seguidamente alega que no se quitará las medias, ya que Luisa Fernanda W le dijo que “no puedo mimir con medias”.

“Mi amor gigante, ya no es un bebé, es un niño muy gigante, te amo hasta el infinito de Dios”, escribió Martha Bueno sobre el video mientras dilucidaban sobre sí ponerse o no el pijama.

El pequeño Máximo no dudó en echarse a la cama y esperar por el pijama, ya que se dijo que quería ver televisión, pero cuando eso sucedía llegaron otras palabras entre él y Martha Bueno.

“Cuando me hace esa carita diciendo ‘autita’, yo me derrito. ¿Hasta dónde me amas? No entendí hasta donde, pero yo sé que hasta muy muy muy lejos”, agregó Martha Bueno en la siguiente historia. Es de recordar que Máximo, quien nació el 28 de octubre de 2020 a los pocos meses de iniciar su romance es el primer hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno.