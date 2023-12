Esperanza Gómez y Ryan Castro juntos para una colaboración

Ryan Castro, ‘El cantante del Ghetto’, sigue dando pasos agigantados en su carrera musical con la que ha cautivado a miles con sus letras que han servido de soundtrack de varias relaciones, y ahora llega con una nueva sorpresa.

Y es que recientemente por medio de su red social Instagram publicó lo que es el previo de lo que será su nuevo tema decembrino como ya lo ha venido haciendo, solo que con una invita muy especial, la espectacular Esperanza Gómez.

“Pa’ los que no tenían Esperanza, Richy les tiene un aguinaldo…🎄”, es lo que ha escrito Ryan Castro al pie de publicación. En el video el cantante llega a un pueblo en el que Esperanza Gómez lo recibe en una humilde casa con mucha efusividad.

En la ligera trama Esperanza Gómez le insiste en que saque su respectivo tema navideño a lo que el cantante le responde que este 14 de diciembre saldrá el tema. Al final del clip se puede escuchar parte de lo que será la canción que, aparentemente, llevará por nombre ‘Gallo Grande’.

“Y ahora que tengo plata todo el mundo come bueno, si me consigo una flaca, todas las que las tengo están buenas, ya no me robo las malucas, pero a mí que ninguna me llame si es que no me van a dar cuc@”, es parte de la letra que reveló WestCOL durante una de sus transmisiones.

Tal y como era de esperarse las reacciones de la comunidad digital no se hicieron esperar al conocer este junte, por lo que de inmediato llenaron el post de diversos comentarios como “Que niveeeeel 🔥 🔥 😂 😂” que escribió Manuel Turizo y “Ja ja ja ja ja ja ja ja, buenísimoooo” de Carlos Vargas de ‘La Red’. Así como “Por eso te admiro…. La tiene clara: Hace Plata y se divierte en el proceso 🔥🚀” y “Ja ja ja ja ja ja sos el más grande 🔥 🔥” .