“En seis meses vemos”: seguidores de Epa Colombia ‘pegaron el grito en el cielo’ tras verla haciendo keratinas embarazada

La influencer reconocida por su marca de keratinas y por compartir en sus redes sociales su vida cotidiana y su proceso de embarazo, pues está esperando una hija con su pareja luego de varios intentos de fertilización in vitro, en redes sociales, cuando anunció su embarazo afirmó: “Amiga Dios me dio la oportunidad de ser mamá de una hermosa niña. Será la mejor etapa de mi vida. Ha sido un proceso muy largo y de mucha paciencia. Estamos muy felices de compartirte esta gran noticia. Los sueños sí se cumplen”.

La influencer ya tiene cinco meses de embarazo, y en sus redes ha hecho público el proceso de su embarazo. Ella ha expresado que aunque la espera la tiene muy feliz, su proceso ha sido muy difícil, ha afirmado que se le brotó la cara, se le cayó el cabello y además ha tenido grandes cambios en su estado de ánimo. Otra de las curiosidades que tiene su embarazo será que su parto debe ser por cesárea y lo tendrá en la Clínica La Colina.

En redes sociales se viralizó un video en el que se ve a Daneidy haciéndole la keratina a Manuela Gómez, una de las participantes de Protagonistas de Novela, y en los comentarios recibió muchas críticas, pues la keratina y los tintes tienen químicos que pueden ser nocivos en estado de embarazo.

Con comentarios como “esos químicos y la luz pueden afectar al bebé”, “esta señora no debería hacer esto, si de verdad quiere a ese bebé”, “es peligroso inhalar formol en el embarazo, en seis meses vemos”.

Epa Colombia reveló que quería tener un hijo con su ex Diana Celis

La influencer tuvo una relación con Diana Celis, actual jugadora del Santa Fe y confesó que en sus planes con ella estuvo el tener una hija, pero que no se dio debido al tiempo que dejaron pasar: “Lo aplacé con todo ese tema de que pasó la separación, que hablaron, me juzgaron, de todo. Bueno, mami, no tenía que ser feliz y uno donde no se siente bien tiene que irse”