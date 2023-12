“Esa blusa no le gusta a Cristo”: critican a Jessica Cediel por su ropa en París

En cada una de sus publicaciones Jessica Cediel llena de mucha vitalidad en sus redes sociales, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y en especial toda su sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman toda su comunidad digital.

Para la modelo y presentadora siempre es oportuno un mensaje de aliento a quienes siguen su vida, y por medio de sus redes sociales se ha pronunciado sobre diversos temas, y esta no ha sido la excepción.

La presentadora es una de las famosas que está en ‘La Vuelta Al Mundo En 80 Risas’ y eso la llevó a uno de los lugares más visitados en el mundo y en especial el epicentro del arte en Paris como lo es el Museo del Louvre.

Con un seriado de diversas imágenes Jessica Cediel se dejó ver de fondo con la emblemática obra La Gioconda de Leonardo Da Vinci, así como la Venus de Milo de Alejandro de Antioquía entre otras.

Su paseo por el arte la llevaron a ser comparada en medio de halagos con cada escultura, pero también surgieron críticas a su vestimenta, y es que desde hace unas semanas atrás la comunidad digital le ha cuestionado que predique su religión con poca ropa.

“Esa blusa no le gusta a Cristo” es el comentario que desató una ola de reacciones en las que cuestionan a la persona que le hizo el llamado de atención a Jessica Cediel, así como “Usted pastora, debe escoger un sólo camino, pero no puede ir de paseo por los dos al mismo tiempo. Ubícate” y “No es con el ánimo de criticar, pero esa ropa 👎 👎 👎”. Pero no todo fue critica, pues hay quienes también la compararon para bien señalando que ella parecía una obra del museo.