Adrián Parada recordó la misión clandestina que tenía en el Ejército de Colombia

El programa ‘MasterChef Celebrity Colombia’ llegó a su final teniendo a la actriz Carolina Acevedo como la ganadora de la edición del año 2023 dejando atrás a otros grandes de la cocina en una final que fue más que polémica.

Sin embargo, cada exparticipante sigue activo en sus redes sociales desde donde comparten un poco más de su vida lejos del estrés de tiempo en la despensa, los retos y en especial de las cocinas, y ese es el caso de uno de los finalistas y quien era el favorito a ganar, el comediante Adrián Parada.

Y es que recientemente como parte de la tendencia “throwback thursday” o español traduce “jueves de regreso” o “jueves de antaño” ha traído una fotografía de décadas atrás y con una descripción bastante particular, pues narra el momento en el que hacía radio y la forma en la que tenían que trabajar para poder rodar las cuñas, que seguramente le traerá recuerdos.

“El #tbt de hoy a mis 17 años. Éramos la ‘Misión del deber’ criolla. 😂 Pero no se dejen engañar, no éramos los chicos rudos, realmente éramos locutores de una emisora clandestina del Ejército. 😎 Era tan precario todo que las cuñas radiales las grabábamos nosotros mismos en cassettes que una vez poníamos al aire debíamos rebobinar con el dedo para tenerlas listas y usarlas otra vez después. 😂”, escribió Adrián Parada al pie de publicación.

Tal y como era de esperarse la comunidad digital no tardó en reaccionar al recuerdo del finalista de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ por lo que no dudaron en establecer comparaciones de la imagen y hacerle una que otra broma.

“¡Uy! Esa palabra: rebobinar. Está en vía de extinción”, “Ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja también había futuro en el modelaje”, “Jajaja te han tratado bien los años” y “Parece promo de cine de MacGyver”, son algunos de los mensajes que destacan.