Gregorio Pernía es uno de los confirmados a ‘La Casa de Los Famosos’

Un nuevo reto ha asumido el querido actor colombiano Gregorio Pernía y es que esta vez le tocará compartir junto a diversas celebridades en lo que será ‘La Casa de Los Famosos’ 4.

La notica se dio por medio de las redes oficiales del reality, que llegó en conjunto con el nombre de otra famosa que se suma al programa como lo es Thalí García, quien encarna a Berenice Ahumada de ‘El Señor De Los Cielos’.

“Me hicieron la invitación para ‘La Casa de Los Famosos’ número 4. Ahí vamos a estar presentes jugando, divirtiéndonos, bailando y con mucha alegría. ¿Qué viene? Yo he creído una cosa que me ha dicho mi papá, el proceso es más importante que el resultado. Entonces, pensar que como vamos a ganar esto me parece que es muy soberbio, muy pretencioso, por eso vamos paso a paso”, indicó Gregorio Pernía en el video en el que confirma su participación en ‘La Casa de Los Famosos’.

Agregó que espera muchas cosas y en especial que estas sean positivas, pese a que se trata de una competencia para ganar individual confesó que le gusta jugar en equipo, ya que considera que es mejor celebrarlo con una persona que solo.

“Mirar a ver qué pasa. Yo a mi edad con 53 años creo he dejado de señalar y juzgar. Entonces, sufro mucho con la parte de la injustica, que no hay un equilibrio o una balanza, de eso sufro un poco. Uno no debe decir cosas por esta boquita, porque eso se cumplen o hay cosas contradictorias allí”, finalizó Gregorio Pernía.

Agregó que saber que el cantante Lupillo estará en ‘La Casa de Los Famosos’ le hace ilusión poder conocerlo y compartir en las áreas en las que tendrán que convivir a partir del próximo 23 de enero del 2024.