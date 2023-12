Esta es la razón por la que Luisa Fernanda W y Pipe Bueno abandonarán Colombia

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno tienen emocionados a sus millones de seguidores por conformar una de las parejas más estables y queridas de la farándula, puesto que gracias al amor que se tienen, se han consolidado como empresarios y han mostrado el cambio que han tenido desde que se convirtieron en padres de Máximo y Dómenic.

Ahora que Pipe Bueno se encuentra en gira de conciertos mientras termina la transmisión de ‘Yo me llamo’, donde es jurado, Luisa se ha encargado de compartir con sus seguidores los nuevos lanzamientos de su marca de cosmética y maquillaje, Divva, mientras en conjunto organizan todo en su restaurante para brindar a sus seguidores una agradable experiencia en Navidad y Año Nuevo.

Y es que la pasión que Pipe Bueno tiene por México los llevó a crear su restaurante temático inspirado en este país, donde también canta música ranchera y regional, incluso, como comentó su prometida, la tierra Azteca los estaría esperando.

Estas son las razones por las que Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se establecerán en México

“Sí, queremos jugar en las ligas mexicanas, por así decirlo, yo creo que definitivamente la mejor opción es irnos”, comentó en entrevista Pipe Bueno, por lo que los seguidores de la creadora de contenido indagaron más sobre la noticia que los tiene inquietos.

“Sí, esa es la idea, el plan. Todavía no tenemos una fecha exacta, pero sí, gracias a Dios nos han salido muchas oportunidades allá, tanto a Pipe como a mí, de hecho, cosas nuevas con Divva, entonces hay que esperar cómo fluye todo. Igual, mi base, mi casa, es aquí en Bogotá, pero la idea es irnos un tiempo para México”, explicó Luisa Fernanda a sus fans por medio de sus historias de Instagram.

Por su parte, Pipe Bueno en entrevista con Día a Día indicó para complementar la información dada por su pareja:

“Esto no significa que me vaya a olvidar de Colombia ni que no vaya a regresar al país. Más bien, seguiré teniendo shows normales; los conciertos continuarán como si estuviera aún en Colombia. Tomaré vuelos de México a Bogotá y de Bogotá a cualquier otro lugar del país. De esta manera, estaré yendo y viniendo constantemente para los shows y demás eventos, y evidentemente, para seguir compartiendo mi música con ustedes”.