“Me duele muchísimo mi hija”: Nanis Ochoa se separó de Juan Pablo Navarrete; ¿Hubo infidelidad?

La llegada de Nanis Ochoa al programa de farándula ‘Lo Sé Todo’ , se ha convertido en todo un tema de conversación para la audiencia de Canal Uno; y más, tras el montaje que realizaron en el formato, en donde se fingió una renuncia de la presentadora en vivo y en directo, luego de que se le acusara de haber sido infiel, hecho que afectaría su relación con Juan Pablo Navarrete, algo que al parecer si terminó siendo real.

Para muchos televidentes resultó indignante que Ochoa y el ‘Gordito’ Ariel, se prestaran para una campaña de expectativa, para el lanzamiento de la canción ‘Fue Difícil’ , la cual fue realizada en colaboración entre Danny Marín y la creadora de contenido Luisa Fernanda W; tema cuyo video musical, hacía parecer a Nanis como si le hubiese fallado a su compromiso sentimental con Navarrete.

Nanis Ochoa confirmó su separación con Juan Pablo Navarrete

A los rumores de separación entre Ochoa y Navarrete, se sumó la denuncia de la modelo, mediante una transmisión en vivo en la que grabó un en vivo, en la que el cantante no la dejaba salir de su hogar, en un claro caso de violencia intrafamiliar y género. Finalmente, la presentadora confirmó su separación ante las cámaras de ‘Lo Sé Todo’:

“Gracias por haberme cuidado tanto, confirmó que estoy separada. Me duele muchísimo mi hija y mi hogar. Siento que mi alma y mi espíritu necesitaba hablar de este asunto. (...) Estoy tranquila, es un tema doloroso. Quiero también decir que no fueron problemas de infidelidad, no hay una tercera persona. (...) No quiero recibir hojas de vida, quiero enfocarme en mis hijas”, manifestó.

