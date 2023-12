¿Por ser muy linda? Reconocida actriz de ‘Rigo’ reveló que no tiene trabajo por ser demasiado bonita

¿Por ser muy linda Stephania Duque actriz de ‘Rigo’ reveló que no tiene trabajo por ser demasiado bonita Captura de pantalla del Instagram de laduque7

Stephania Duque ha demostrado su talento y versatilidad en cada papel que ha interpretado. Su participación como Adriana Mora en “Rigo” ha dejado a todos boquiabiertos con su actuación precisa e integral. Es realmente admirable cómo logra transmitir emociones tan profundas y conectarse con el público de una manera única.

Su pasión y dedicación se reflejan en cada escena, y su habilidad para dar vida a personajes complejos es simplemente asombrosa. No importa el desafío que se le presente, Stephania siempre logra brillar y dejar una huella imborrable en los corazones de todo el público de Colombia.

En una reciente entrevista en el programa ‘Lo sé todo’ emitido por el Canal 1, la talentosa actriz confesó que ha tenido muchos problemas para encontrar trabajo por que es demasiado bella.

“No sé ni tengo muy claros los criterios que manejan algunos directores, pero en ocasiones en las que he querido aplicar a determinados personajes, me han dicho que no verán mi prueba porque soy muy bonita para ese papel”, dijo Duque en la entrevista.

Parece increíble, pero muchas veces los directores de casting prefieren elegir a actrices con un aspecto más común y menos llamativo. Aunque pueda resultar difícil de creer, esto es una realidad en la industria del entretenimiento.

Agregó que, opuesto a lo que la gente cree sobre el mundo del espectáculo, dentro del gremio ser bonita no es fácil.

“Sabemos que para eso existe la caracterización y para eso nos preparamos los actores, el reto profesional es justamente interpretar aquello que no somos”, añadió.

Dentro de la entrevista, Duque también aseguró que no está de acuerdo con los estereotipos que se manejan en la industria. Afirmó que no ha podido conseguir otro papel desde que terminaron las grabaciones de ‘Rigo’.

Pero Stephania Duque no se rinde. A pesar de las dificultades, ha seguido trabajando duro y demostrando su talento en otros proyectos. Ha participado en obras de teatro, cortometrajes y ha incursionado en el mundo de las redes sociales.