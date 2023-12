“Póngale quejas a la mamá”: Mateo Carvajal se cansó de las críticas y le respondió a quienes lo juzgan por ponerle ‘tatuajes’ a su hijo

Mateo Carvajal es un influencer que se hizo reconocido luego de ser el ganador de la temporada de 2017 del ‘Desafio Super Humanos’ y por su participación en la ‘Isla de los famosos’, durante su participación en el Desafío conoció a Melina Martínez, una reconocida presentadora de varios programas de la televisión colombiana y ambos formaron una relación durante algún tiempo que se terminó hace un par de años, a pesar de la separación ambos tienen un hijo en común, Salvador.

Le puede interesar: ¿Problemas en el paraíso?: Esta sería la razón por la que ‘Boyacomán’ no se ha podido casar por la iglesia

Mateo Carvajal, al hacer muy pública su relación con su hijo, ha sido blanco de halagos y de algunas críticas; recientemente Mateo publico una foto en donde posa junto a Salvador, que tiene varios tatuajes falsos en su torso; en la descripción indicó que Salvador está “disfrazado de papá” y además le dedicó unas sentidas palabras sobre lo que será su futuro y sobre su incondicional amor hacía su hijo, “luego habrá tiempo de pensar bien lo que quieras, estás en manos de una familia que iría hasta el fondo en lo que necesites”.

A pesar del tierno mensaje, la publicación recibió críticas hacia Mateo, por según ellos, influenciar a Salvador y no dejarlo decidir por si mismo en el tema de los tatuajes, algunos de los comentarios indicaban que el hijo de Mateo y Melina se podría ver afectado por la mala influencia de Mateo, diciendo: “deje por lo menos que crezca y él decida sin que le impongan nada”, incluso, La Liendra, otro influencer del país también arremetió contra Mateo y comentó, “uy no, acaso no ve que es un niño, no da ejemplo este man, no debería ni ser papá”.

Mateo no aguantó los malos comentarios y respondió de forma sarcástica a las críticas, y de nuevo, afirmó que su relación con su hijo no solo se limita a lo que se ve en redes sociales, sino que su crianza ha sido muy respetuosa y llena de amor, y que las críticas se basan en solo una parte de lo que es su relación con Salvador.