¿Problemas en el paraíso?: Esta sería la razón por la que ‘Boyacomán’ no se ha podido casar por la iglesia

Esta sería la razón por la que ‘Boyacomán’ no se ha podido casar por la iglesia Foto tomada de redes sociales @boycoman 20 de noviembre de 2023

‘Boyacomán’ ha sido uno de los humoristas reconocidos en el país, quien ha hecho su carrera dentro del Canal Caracol, así como el brindar shows de manera independiente en diferentes regiones de Colombia. En las últimas semanas el humorista ha estado siendo tendencia en redes sociales por haberse casado con la auxiliar de vuelo, Marcela Marenco por lo civil, el humorista no se ha podido casar por lo religioso por este detalle.

Pese a que la nueva pareja de casados logró unir sus vidas por lo civil, y al estar esperando a su hija Guadalupe, quien nacería en el primer trimestre de 2024, la pareja no ha podido unir sus vidas por la iglesia debido a un matrimonio anterior del humorista. Frente a ello el humorista mencionó en entrevista con Bravíssimo “Yo me casé a los 24 años, pero luego, para casarme de nuevo, hice todo el papeleo de separación, pero se ha demorado bastante. Nos habían dicho que los papeles salían en octubre, pero no fue así, entonces tomamos la decisión de adelantar la boda civil y cuando ya salgan los otros papeles nos casamos por lo católico”.

Frente a esto, su esposa Marcela Marenco mencionó que al momento que esperan y desean realizar dicha ceremonia en la playa. No dieron una fecha exacta, pero esperan que sea antes del nacimiento de su pequeña hija.

Y es que anular un matrimonio por lo católico implica no solo de una inversión económica, sino de la autorización de dicha anulación por parte del Vaticano. Por lo pronto, tanto el humorista como Marcela esperan con ansias no solo la celebración de la boda por lo religioso, sino por el nacimiento de su hija.