⁠Qué es y por qué sale la urticaria, enfermedad que tiene Viña Machado

La actriz de ‘Enfermeras’, Viña Machado, se ha posicionado como uno de los rostros más bellos de la farándula nacional, por lo que para sus seguidores no fue tan grata la noticia de su relación amorosa con uno de sus colegas menor que ella, pero aún así la apoyan y la felicitan por darse una oportunidad en el amor, para complementar tu rol de madre soltera. En sus redes sociales la modelo comparte algunos apartes de su vida personal e incluso, las consecuencias que le dejó el COVID-19 en su rostro.

Viña sufre de urticaria, una afección cutánea que genera molestia y piquiña intensa con inflamaciones en la piel que se frote.

¿Qué es y por qué sale la urticaria?

Según la Clínica Universidad de Navarra, la urticaria es una enfermedad de origen desconocido y autoinmune. Quienes la padecen, presentan habones, ronchas y un intenso picor, e incluso, hay quienes presentan hinchazón en párpados y labios.

“Las células del sistema inmunitario poseen en su interior gránulos de histamina, si ésta se libera, estimula las fibras nerviosas de la piel y causa picor. El contacto de la histamina con los vasos sanguíneos provoca que estos liberen líquido que se acumula en la piel y provoca los habones. Si afecta a capas más profundas se produce el angioedema”, explican los expertos.

Viña Machado, compartió con sus seguidores cómo se ve esta enfermedad en su rostro y destacó que “no duele pero sí dan ganas de rascarse contra una pared de ladrillos! ¿Qué lo detona? Muchas cosas, el estrés, la ansiedad, los ácaros, ciertos productos cosméticos o tan simple como si me rasco duro! Esté en la carita es lo más duro que me ha dado, y fue por el tipo de maquillaje que debo usar en este proyecto (en 3 meses es la primera vez que me da en la cara) Los procesos inflamatorios post covid abundan!”.

