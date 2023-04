¿Asalta cunas? Viña Machado confirmó noviazgo con actor 12 años menor que ella: “Nos da igual”

La reconocida actriz Viña Machado es una de las caras más conocidas de la televisión en Colombia. Sus actuaciones la han llevado a ganarse el reconocimiento y cariño de los televidentes. Hace poco fue vista en la producción ‘Enfermeras’ del Canal RCN, donde desempeñaba un importante papel. Sin embargo, no todo fue trabajo allí, pues en las grabaciones se cruzó con un hombre que le quitó el aliento, y ahora, le ha costado un montón de señalamientos.

Al parecer, Viña Machado nunca imaginó que encontraría el amor mientras trabajaba en una producción del Canal RCN. Todo ocurrió durante su paso por ‘Enfermeras’, donde interpretó a Gloria Mayorga, una mujer que alternaba su trabajo en el hospital con una vida llena de adicciones; y aunque en la telenovela su personaje muere, lo que sí nació fue un amor por el actor Eduardo Pérez, quien también hacía parte de la producción.

Dicen que en el amor ‘todo se vale’. Es por eso que esta mujer no dudó en entregarse a Eduardo. Ella, con 42 años y él de 31, se llevan casi 12 años de diferencia. Sin embargo, eso no fue ningún impedimento. Hace poco los reconocidos personajes se mostraron en público y confirmaron su amor. Decidieron que los comentarios y las críticas no van a desestabilizar su relación.

Al parecer, han sido los usuarios en redes sociales, los que han atacado a Viña, por supuestamente ser una ‘asalta cunas’, por la diferencia de edad que se lleva con su actual amor.

En entrevista para la Revista Vea, les preguntaron si les importaba lo que la gente opinaba y ambos contestaron: “A nosotros nos da igual, que se hagan películas, que digan lo que digan. Que nos conocimos ayer, pasado, mañana”, concluyeron.

Además de hacer caso omiso a los señalamientos de sus “haters” o detractores, mostraron con entusiasmo sus gustos y dejaron en claro que su amor, va para largo.