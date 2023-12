“Me duele el corazón por verte partir”: Sebastián Yatra devastado ante pérdida de un ser querido

Hace pocas horas se conoció la noticia sobre la muerte de la actriz española Itziar Castro, quien con su carisma, gracia y calidad humana enamoró a todo su público y con quien Sebastián Yatra tuvo la oportunidad de actuar.

Puede leer: Feid, Karol G y Shakira entre los colombianos más vistos en TikTok en 2023

La actriz le acompañó en la serie ‘Erase Una Vez, Pero Ya No’ así como la figura principal de su video musical ‘Melancólicos Anónimos’ que se estrenó el 22 de enero del 2022 y que se desprende de su última producción discográfica ‘Dharma’.

“Amiguita, me duele el corazón verte partir, saber que llevábamos tiempo ya sin vernos, en cada paso por Madrid hablando de cuándo nos juntábamos de nuevo a tomarnos un café, y el trabajo y los compromisos lo seguían posponiendo, qué rabia no haber sacado una hora, porque una hora de risas contigo daba felicidad mucho tiempo”, escribió en primera instancia Sebastián Yatra.

Seguidamente recordó momentos inolvidables junto a la actriz y el inmenso querer que sentía por ella ante su originalidad y sobre todo por mostrarse tal y cual era ante todos llenando de risas cada conversación.

“Me enseñaste cosas que no puedo compartir aquí ja ja ja, y el amor que siento por ti ha sido muy real, te extrañaré, pero te llevaré tatuada en el alma (y no como los tatuajes falsos que nos hacíamos en la serie), el cielo o donde sea que vayamos se acaba de ganar un tesorito con un corazón que se hará sentir. Te quiero, ojalá no sea un para siempre esta despedida ❤️‍🩹✨🙏🏻 @itziarcastro”, escribió Sebastián Yatra.

Itziar Castro era una de las actrices más querida de España y estuvo en diversas producciones como ‘Vis a Vis’, ‘Por H o Por B’, ‘El Cerro de los Dioses’, y llegó a estar nominada a los Premios Goya como mejor actriz revelación por la película ‘Pieles’, estrenada en 2017 y dirigida por Eduardo Casanova.