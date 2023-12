‘Polilla’ de ‘Sábados Felices’, se metió en camisa de once varas al defender a los comediantes de ‘Fucks News’

El formato de comedia ‘Fucks News’, de Camilo Sánchez y Camilo Pardo, se ha convertido en uno de los más vistos en Colombia, pero también uno de los más criticados en las redes sociales. Ante las controversias que ha generado este ‘noticreo’, el cuenta chistes de Sábados Felices, Nelson Polanía, mejor conocido como ‘Polilla’, decidió mostrar su opinión respecto a este formato; algo que pocos de su gremio han realizado.

Polanía, fue invitado recientemente al video pódcast del creador de contenido, Alejandro Carvajal, en donde decidió dar a conocer su perspectiva respecto al programa web que ya acumula más de 956.000 suscriptores en la plataforma YouTube y que se ha presentado en los principales teatros de Colombia, e incluso llevaron su producción a escenarios de renombre como La Macarena en Medellín y el Movistar Arena de Bogotá.

“Me parece que es un formato que le hace ver a la gente lo que está pasando en nuestro país. Hay unas noticias que son fuertes y son duras, pero, al tú haces un apunte, o al tú haces un chiste sobre algo, estás poniendo visible eso también, y le estás diciendo a la sociedad, mire lo que está pasando, es como una caricatura. Un chiste es una caricatura hablada, entonces tú no puedes llegar a atacar a una persona. (...) Lo grave es lo que está sucediendo, no lo que el humorista está diciendo”, manifestó ‘Polilla’ frente a los micrófonos, palabras que abrieron un gran debate en la web:

“Uno entiende hasta que se le meten con la familia”, “Toda la razón, lo malo, no es hacer humor de cosas trágicas. Lo malo es que pasen cosas trágicas y se vuelvan parte del paisaje sin que nadie se inmute”, “Polilla se me acaba de salir del corazón”, “Yo no veo a esos petristas”, y “Por fin alguien lo entiende”, fueron algunas de las reacciones.

