⁠”Me da ira”, Laura Barjum no aguantó incómodo momento mientras entrenaba en el gimnasio

Laura Barjum luego de su participación en ‘MasterChef Celebrity’, se ha enfocado en cumplir nuevos proyectos dentro y fuera de Colombia, por lo que incluso terminó su relación sentimental con el periodista Diego Sáenz.

La exreina de belleza que deslumbró en Miss Universo, suele compartir con sus seguidores algunas de sus rutinas para mantener en forma su figura, motivo que la llevó a comentarles que vivió una incómoda experiencia en uno de sus entrenamientos en el interior de un gimnasio.

Es por ello que por medio de su cuenta de Instagram, narró la desagradable experiencia que ha tenido con algunos hombres, quienes no la han hecho sentir segura mientras ella se encuentra vestida con traje deportivo de lycra.

En esta oportunidad, dejó saber que un hombre se le acercó, le hizo un comentario y ella no logró entender cuáles eran sus verdaderas intenciones, por lo que dijo:

“Estoy un poco molesta, bueno, no sé si molesta. Vengo de entrenar y tuve una reflexión, es una opinión impopular. Imagínate que estaba entrenando y van varias veces, no todas. Hoy que se me acerca algún chico en el gimnasio, no sé si con la intención de coquetear, hombres ustedes díganme, sáquenme de esta duda”.

Incluso, compartió la serie de comentarios que recibió durante su entrenamiento: “Ayy, tú puedes más, pero métele más peso, está floja, córrele más duro”, le dijeron a Laura Barjum, por lo que con quien ella estaba realizando su rutina de ejercicio, le dio su opinión y le hizo saber que de seguro esa persona quería hacerla sentir menos y él sentirse más “hombre”.

“Me da ira porque tú no tienes ni idea cuál es mi proceso, no conoces mis lesiones... Hermano, deja la inseguridad... y tú mi niña, no vas a permitir que te hagan sentir pequeña, tú tienes tu proceso y eres fuerte y fantástica”, expresó para culminar su mensaje para sus seguidores.

