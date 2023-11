Laura Barjum recordó los seis años de haber quedado virreina en Miss Universo

El programa ‘MasterChef Celebrity Colombia’ llegó a su final teniendo a la actriz Carolina Acevedo como la ganadora de la edición del año 2023 dejando atrás al humorista Adrián Parada junto a las actrices Marianela González y Daniela Tapia en una final que ha sido más que polémica.

Puede leer: Conozca a Manuel Arias, representante de Colombia en Mister Latinoamérica Internacional

Sin embargo, cada exparticipante sigue activo en sus redes sociales desde donde comparten un poco más de su vida lejos del estrés de tiempo en la despensa, los retos y en especial de las cocinas, y ese es el caso de la novena eliminada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ Laura Barjum.

Y es que recientemente la exreina de belleza recordó que el pasado 26 de noviembre se cumplieron seis años de uno de los momentos más exitosos de su carrera y no fue otro que cuando tuvo la responsabilidad de llevar el nombre de Colombia ante el Miss Universo.

“Han pasado 6 años… y no hay un día que no me sienta orgullosa de haber dado todo de mí para representar a mi país de la mejor manera que fuera posible para mí. Qué locura haber vivido esto… 🇨🇴 ✨ y gracias a ti, shiqui por recordarlo con orgullo conmigo y por seguir caminando conmigo desde entonces 🫰🏽”, escribió Laura Barjum.

Es de recordar que Laura Barjum participó en el Miss Universo 2017 fue la sexagésima sexta edición del certamen que se llevó a cabo en el The AXIS en el Planet Hollywood Resort & Casino, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

En la competencia las candidatas de 92 países y territorios autónomos compitieron por el título. Al final del evento Demi-Leigh Nel-Peters, de Sudáfrica y Laura Barjum de Colombia quedaron tomadas de mano y antes de saber a quién coronaría Iris Mittenaere, Miss Universo 2016, de Francia, como su sucesora.

La llegada de Laura Barjum al cuadro final se dio en medio de diversas críticas en el mundo por supuestamente ser una nueva disculpa de la organización con Colombia tras los hechos del 2015 en el que Paulina Vega coronó a su compatriota Ariadna Gutiérrez,y seguidamente tuvo que quitarle la corona por tratarse de un error del presentador.