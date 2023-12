“Dañaron el programa”: Ausencia de Mauricio Vélez hizo que seguidores lo pidieran de vuelta a RCN

No están conformes. A pesar de haberle conseguido reemplazo, los televidentes no están a gusto con la ausencia de Mauricio Vélez en RCN. En redes, los usuarios expresaron que las mañanas no son iguales sin el presentador que estuvo varios años en ‘Buen día Colombia’ y ‘Mañana Express’.

“Te queremos de vuelta en “Buen día Colombia”, las mañanas no son lo mismo sin ti”; “Te extrañamos Mauricio, en Mañana Express y en ‘Buen día Colombia”; “Te extraño mucho, tristemente ya no veo el programa y quiero mucho a todos, pero tu salida me desanimó”; “Deben traerlo de vuelta”, fueron parte de los comentarios que hicieron los fans de Mauricio en su cuenta personal.

Le puede interesar: ¿Mala jugada del canal? Este es el famoso periodista que llegó en reemplazo de Mauricio Vélez a RCN televisión

Después de su retiro definitivo del canal, el actor ha permanecido activo en sus plataformas digitales, pero con poca interacción con la audiencia. Muchos de los cibernautas siguen dedicándole mensajes nostálgicos, mencionando que es muy indispensable en los dos espacios de televisión.

“Es cierto dañaron el programa, ahora es más de lo mismo”; “Yo le dejé de ver. La verdad que hace mucha falta Mauricio Vélez, nada que ver. Extraño que RCN salga de personas tan queridas y profesionales. ¿Cómo les irá en ratings con la salida de Mauricio?”; “No veo ese canal, pero Mauro hace falta en la ‘tele’, buen ser humano, excelente presentador, ojalá vuelva a cualquier otro canal, se extraña”, escribieron los internautas.

La ausencia de Vélez en los programas matutinos causó preocupación en sus fans hasta que el propio presentador disipó las dudas, agradeciendo a RCN por haberlo acogido como parte de su equipo. “Fueron unos años maravillosos”, expresó en sus redes. También se confirmó la no renovación del contrato para Alajandra Serje.

¿Quién reemplazó a Mauricio Vélez en RCN?

En sustitución de Mauricio y su compañera, Mañana Express recibió a Carolina Araújo y Yener Bedoya. “Le damos la bienvenida a la Navidad y con ella, le damos el recibimiento a dos compañeros que llegan al equipo de Mañana Express, ella es @caroaraujor y él @yenerbedoya. Como a ell@s, les deseamos también a toda nuestra comunidad los mejores deseos y un abrazo gigante de parte de todo nuestro equipo”, señaló el espacio en su cuenta de Instagram.