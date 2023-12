“¿Y los hijos para cuándo?”: Las críticas a Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas por renovar sus votos

Después de cumplir 15 años de casados, Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas juraron nuevamente amarse delante de Dios. La pareja de actores renovó sus votos matrimoniales y compartieron el emotivo momento a través de sus redes sociales. Sin embargo, los usuarios en las plataformas comentaron para cuándo decidirán tener hijos.

Recientemente, los artistas festejaron por todo lo alto su cumpleaños. El primero en celebrarlo fue Jorge, a quien Ana Lucía sorprendió llevándole una torta, completamente desnuda. Luego le tocó el turno a la actriz, quien festejó sus 40 años, publicando una imagen de ella sin ropa y varios videos de su fiesta.

Le puede interesar: “Él me consiente la barriga”: Ana Lucia Domínguez reveló para cuándo tiene planeada la llegada de su primera hija

A través de sus cuentas en redes, la pareja difundió la renovación de sus votos matrimoniales, en una ceremonia celebrada por el sacerdote y amigo de la familia Andrés Cataño, en Girardota, Antioquia. En medio del emotivo acto, Ana Lucia lloró mientras leía las palabras de juramento mientras no dejaba de soltar la mano de su esposo. También bendijeron por segunda vez sus anillos de matrimonio.

Los seguidores felicitaron a la pareja por su reafirmación de amor ante la iglesia católica y lo sencillo que fue el acto, sin tanto protocolo y con las personas más importantes de sus vidas. “Ellos si son una pareja a la antigua. Por siempre el amor se alimenta y crece, no se desecha en el primer quebranto”; “Felicidades Ana y Jorge, que sigan siendo inmensamente felices”, fueron parte de las reacciones de los internautas.

No obstante, hubo algunos cibernautas que criticaron a la pareja por no tener hijos después de muchos años de estar casados. “¿Y los hijos para cuándo?”; “Se nota más enamorada ella”; “Por qué no han tenido hijos, ya es hora”; “Ojalá y decidan tener hijos en los próximos meses, hacen una bonita pareja”, mencionaron los usuarios.