“Él me consiente la barriga”: Ana Lucia Domínguez reveló para cuándo tiene planeada la llegada de su primera hija

Ana Lucia Domínguez es una reconocida actriz quien ha hecho parte de innumerables producciones, como lo son ‘Pasión de Gavilanes’, ‘Pálpito’, ‘¿Quién mató a Sara?’, ‘Gata Salvaje’, entre otros.

La bogotana fue invitada al programa de Eva Rey ‘Desnúdate con Eva’ en donde reveló varios detalles de su vida, entre los que se destacan el convertirse en mamá, sus próximos proyectos y cómo ha sido el matrimonio con su Jorge Cárdenas, también actor.

Una de las preguntas más recurrentes para Domínguez ha sido si desea o no tener hijos y esta vez no fue la excepción. La actriz aseveró que nunca ha estado negada a quedar embarazada, por el contrario, está más que convencida que lo será en algún tiempo, teniendo en cuenta que desde su matrimonio planearon que esto sería dos años después, sin embargo, llevan más de 14 años juntos.

Por su parte, Ana Lucia resaltó que esto ha sido por sus distintos cambios de residencia, alrededor de 5 países, sin dejar de lado, los trabajos que cada uno tiene: “Siempre he sentido desde chiquita como que yo voy a ser mamá en algún momento, cuando yo siento las cosas es porque se van a dar en algún momento”.

Aunque no conoce la fecha exacta la actriz reveló que la edad no resulta ser un problema para ella y esperará el momento indicado. Además, destacó que tendrá el mejor padre para su hija a quien ya le tiene nombre Luciana, escogido porque es su nombre al revés: “Él me consiente la barriga y hablamos de ella todo el tiempo”, agregó Ana Lucia.

Finalmente, la reconocida actriz resaltó que no importa si su hijo al final resulta siendo un hombre, pues le darán todo el amor e incluso también le tienen un nombre preparado el cual podría ser Eduardo José, pero el que ya han estado conversando dese hace mucho tiempo con Cárdenas es el de Luciana.