“Quiere un comité de aplausos”: Mónica Rodríguez le terminó reclamando a Gustavo Petro y le sacan en cara su voto

Mónica Rodríguez es una reconocida presentadora y periodista quien desde hace varios años ha hecho parte de la farándula nacional figurando en diversos programas como lo son ‘Día a Día’ y ‘Mujeres al límite’ de Caracol televisión. Luego de las diversas polémicas detrás de los motivos de su salida del canal, la paisa llegó para ser parte de ‘Noticias 1′, siendo una de las presentadoras más destacadas del set de televisión. Pues, Mónica ha dejado claro que no tiene problema alguno en referirse a los diversos temas que afectan al país y más aún cuando de política se trata, pues le terminó reclamando a Gustavo Petro y en redes le sacanron en cara su voto.

Y es que más allá de su amplia visibilidad en la pantalla grande, la paisa también ha sabido ganarse el cariño de sus fans a través de las redes sociales, siendo bastante activa especialmente en Instagram y X, dejando ver que más allá de su rol como periodista también como ciudadana sacando a flote sus derechos, motivo por el cual suele ser el centro de las críticas en varias ocasiones y por supuesto, en esta ocasión, el tema no resultó ser diferente.

Hace pocas horas la paisa utilizó su cuenta de ‘X’ para referirse al presidente Gustavo Petro, en donde aseguró: “Es jodido cuando el presidente de un país quiere un comité de aplausos y no gente de calidad que lo rodee y asesore correctamente”. Ante el hecho las diversas reacciones tampoco faltaron en donde uno de los internautas no dudó en resaltar que Mónica le dio su voto a Petro y según él, ahora se dan cuenta de la decisión erronea y hasta nefasta que tuvo este voto, “lamentarse ya no vale de nada”.

Minutos más tarde, la periodista terminó respondiendo y sin guardar silencio, reiteró: “En democracia usted también votó por quienes antes hicieron mucho daño a nuestro país #6.402″, haciendo referencia al parecer, al expresidente Álvaro Uribe Velez. Sin embargo, este no fue el único comentarios que terminó respondiendo en donde le costó creer que una mujer tan pila, según ellos, no pudo darse cuenta de la situación detrás de Gustavo Petro, pero eso sí Mónica aseguró que la otra y única opción tenía que ver con Rodolfo, “como habían opciones tan buenas y en segunda la otra opción era un voto crítico... ya”.