¿Lo intentaría? Nicolás Arrieta compartió su método para evitar que le vendan boletas de rifas

Nicolás Arrieta les reveló a sus seguidores cuál es su método infalible para evitar que las personas le vendan boletas de rifas durante esta temporada, algo que se ha vuelto muy popular para las fiestas decembrinas. Y a través de la explicación no solo les enseñó a sus fans, sino que también les sacó un par de carcajadas en el proceso.

El creador de contenido suele ocupar su tiempo en producir videos con el fin de desenmascarar a algunas personas con presuntos negocios fraudulentos, muchos de ellos de la farándula nacional como Yeferson Cossio y ‘La Liendra’, mostrando supuestas pruebas en el proceso.

Puede leer: Amenazas incluidas: Nicolás Arrieta expuso a un presunto estafador vinculado con Yeferson Cossio

De hecho, en uno de sus más recientes videos se vio involucrado en un problema de gran magnitud, al punto que tuvo que acudir a sus abogados para aplacar la situación, ya que una de las personas que acusó de ser estafador terminó amenazándolo, no solo con una demanda sino también con acciones violentas.

Pero ahora que las cosas parecen haberse calmado un poco en lo que respecta a este tema, el streamer se ha mostrado más tranquilo, pero sin dejar a un lado este tema y sin prescindir de sus videos sobre presuntas estafas.

Sin embargo, Nicolás Arrieta decidió hacer un paréntesis en sus publicaciones habituales para hablar de las rifas, mostrando su descontento con esta práctica y revelando cómo hace para evitar que le vendan boletas: ofrecerle también una rifa a la persona.

“Si alguien me manda una rifa, yo le mando también una rifa. Le digo: ‘ay, dale, pero ¿tú me puede ayudar con tu boleta para mi rifa?’. Y entonces si la rifa de ellos vale 10.000, yo le digo que la boleta vale 20.000 de la mía. Y yo le digo: ‘mira, puedes elegir de cualquiera de estos números, no sé qué, estamos rifando 10.000 pesos. Te los ganaste, ya, felicitaciones’”, contó entre risas el joven.

Lea también: Un influencer demandó a Nicolás Arrieta por mil millones de pesos por esta razón

Nicolás Arrieta le dio un toque cómico a esta dinámica

El streamer contó que cuando las víctimas de su estrategia le preguntan por la autenticidad de su rifa, él ya tiene una versión lista para exponer. “Esta rifa está auditada por ‘Zoboomafoo’ en la Block Chain, entonces ya saben”, dijo en modo de broma imitando al trader que presuntamente lo amenazó hace pocas semanas.

A propósito del tema de las rifas, Nicolás Arrieta compartió la oferta que un seguidor le envió, la cual parece ser a modo de broma igual que la de él, haciendo que el creador de contenido no pudiera contener la risa por la ocurrencia de su fan.