Nicolás Arrieta arremete contra mujer por teoría que dio sobre el suicidio

De nuevo el creador de contenido Nicolás Arrieta ha usado sus redes sociales para poner en la palestra un tema, solo que esta vez se ha tratado del suicidio. Y es que mostró el video de una mujer que se unió a la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram en la que le interrogan sobre los motivos por los que las personas se suicidan.

Pero han las palabras de la mujer las que han desatado todo tipo de reacciones, pues asegura que cada quien tiene marcada una fecha o tiempo exacto, para morir y que romper con esa línea con un suicidio significaría reencarnar con síndrome de Down.

“Hay muy particular con las personas que se quitan la vida, si te quitas la vida antes de tiempo, porque todos tenemos un mes y un día exacto donde formamos ese contrato en el que debemos partir, si nos quitamos la vida antes de que llegue ese día, antes de que se cumpla ese contrato, nosotros en otra reencarnación, posiblemente vamos a tener síndrome de Down”, indicó la mujer en el video compartido por el creador de contenido.

Ante esto, Nicolás Arrieta no se quedó callado al escuchar tal aseveración y la expuso aseguran que debe dejar de usar Internet, y que además necesita de ayuda u orientación por el tipo de comentario.

“¿Quiero saber qué pasa por las cabezas de estas personas con este tipo de comentarios? No entiendo, ella también es como ella, no creo que haya personas que padezcan síndrome de Down que sea así como ella ¿Qué le pasa a esta gente? ¡¿Qué put@s?! ¡Hay que quitarle el Internet! ¡Hay que cortárselo! ¡Hay que llevarla para algún lado! ¡No!”, dijo Nicolás Arrieta.

Como era de esperarse la publicación de Nicolás Arrieta no tardó en llenarse de reacciones por parte de la comunidad digital quienes con sarcasmo llenaron los comentarios.

El suicidio en el mundo

El suicidio es un problema de salud pública importante, pero a menudo descuidado, rodeado de estigmas, mitos y tabúes. Cada caso de suicidio es una tragedia que afecta gravemente no sólo a los individuos, sino también a las familias y las comunidades, tal como lo reseña la Organización Mundial de la Salud.

“Cada año, más de 703 mil personas se quitan la vida tras numerosos intentos de suicidio, lo que corresponde a una muerte cada 40 segundos. Desde que la OMS declaró al COVID-19 como una pandemia en marzo de 2020, más individuos experimentan pérdida, sufrimiento y estrés”, indica la OMS.

Centrarse en la prevención del suicidio es especialmente importante para crear vínculos sociales, promover la toma de conciencia y ofrecer esperanza. Acercarse a los seres queridos por su salud mental y su bienestar podría salvarles la vida.