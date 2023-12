El colmo de los colmos: Dominic Wolf recibió amenazas y le piden gigantesca suma para que lo dejen en paz

Dominic Fabian Wolf, es el creador de contenido y empresario que saltó a la fama por sus videos en redes sociales mostrando los mejores y más hermosos lugares de Colombia y además de haber hecho las camisetas representativas del tricolor.

Sin embargo, de nuevo está en el ojo del huracán, pues esta vez ha asegurado que ha recibido amenazas de muerte. Por medio de un video, que precisó no quería hacer, ha desplegado la denuncia, indicando desde cuando inició el problema.

“Me han llegado muchos insultos, menajes de odio y hasta amenazas de muerte y esto tiene que parar. Yo no quería hacer este video porque yo sé que la ley colombiana se encargará de las personas que me quieren hacer daño”

Seguidamente mostró la captura de un video que circula en las redes sociales que lleva por nombre ‘La verdad sobre Dominic Wolf’ y que asegura que es para generar odio en su contra y en el que se le acusa de no haber pagado a unos empresarios de Ibagué, por la producción de unas camisetas que corresponden a su colección anterior, por lo que aseguró que es falso.

Precisó que en el pasado mes de agosto se reunió con un proveedor —de quien prefiere no decir su nombre—para fabricar camisetas alusivas a Colombia, tras hacer el negocio el producto lo consideró deficiente y decepcionante, por lo que sostuvo una reunión posterior para informarle al respecto y ponerse al día con la liquidación.

“Y de repente después de una semana el señor me llama de la nada y me dice que él es dueño de mi empresa, que se fue a lo escondido a patentar los diseños míos que yo compré a su nombre y que le he de pagar una suma de 250 millones de la nada, para que él me deje tranquilo, en paz y para que yo pueda seguir con mi negocio”

Indicó que el sujeto quería quedarse con su marca de ropa, pese a que Dominic Wolf la fundó hace más de dos años y que está registrada en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) bajo su nombre un año atrás.

Reiteró que una sociedad se constituye ante la Cámara de Comercio y que el único dueño es él. Agregó que ahora el abogado lo ha contactado para informarle que el proveedor no ha hecho los pagos a los empresarios de Ibagué.

“Y que, si yo no le regalo así de la nada rápido los 250 millones que van a subir en mi contra diciendo que yo no estoy haciendo los pagos, mientras ellos tienen que hacer los pagos. O sea, primero me dio una rabia al enterarme que hay unos pequeños empresarios en Ibagué que no se les ha hecho el pago cuando el señor proveedor antes sí me confirmó que sí que sí ha pagado a todos”

— Dominic Wolf